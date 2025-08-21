Bisnis Indonesia Premium
Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

Menaker Yassierli angkat bicara terkait dengan OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan sertifikasi K3.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza
Kamis, 21 Agustus 2025 | 17:29
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer di Jakarta, Kamis (21/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer di Jakarta, Kamis (21/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Dia menyampaikan keprihatinannya dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh lembaga antirasuah itu. 

"Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Yassierli menyebut peristiwa ini merupakan pukulan yang berat baginya selaku menteri dan keluarga besar Kemnaker.

Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menaker 10 bulan lalu, dia tengah melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan di kementerian yang dipimpinnnya.

"Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," tuturnya.

Yassierli lantas menjelaskan terkait sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pihaknya telah berkomitmen dengan perusahaan jasa K3 agar membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.

Dia pun meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih menemukan praktik tersebut.

"Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun," pungkas Yassierli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT terhadap Immanuel Ebenezer berkaitan dengan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi K3.

"[OTT Immanuel Ebenezer terkait] pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Fitroh kepada wartawan.

Kendati demikian, dia menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer
Jasa & Niaga
19 menit yang lalu

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Ekonomi
20 menit yang lalu

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025
Energi & Tambang
44 menit yang lalu

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi
APBN
44 menit yang lalu

Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar
Ekonomi
1 jam yang lalu

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

