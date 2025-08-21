Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rosan Minta Pengusaha Penerima Insentif Bermitra dengan UMKM

Menteri Investasi Rosan mendorong pengusaha besar penerima insentif untuk bermitra dengan UMKM guna meningkatkan investasi dan keberlanjutan usaha.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:15
Share
Menteri Investasi dan Kepala Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Investasi dan Kepala Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pengusaha besar yang menerima insentif fiskal maupun insentif perpajakan dari pemerintah untuk gencar menjalin kemitraan dengan UMKM.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menyampaikan bahwa dorongan ini mencakup perusahaan dalam dan luar negeri yang mendapatkan tax holiday, tax allowance, maupun fasilitas pembebasan bea masuk alias master list import.

"Itu kita wajibkan untuk bekerja sama dengan UMKM di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat mereka melakukan operasionalnya," kata Rosan dalam konferensi pers Forum Peningkatan Kompetensi UMKM di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi Tanah Air sekaligus mendorong keberlanjutan usaha UMKM.

Pada hari ini, pihaknya telah secara simbolis mencatat 10 kemitraan perusahaan dengan pelaku UMKM dengan nilai mencapai Rp57,8 miliar.

"Kalau kita lihat volumenya dari insentif fiskal yang kita berikan, maka [nilai] kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar per tahun itu akan mencapai ratusan miliar," tuturnya.

Baca Juga

Rosan lantas menjelaskan bahwa pihaknya juga mencoba meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses permodalan untuk pelaku UMKM, tidak terkecuali pengusaha penyandang disabilitas.

Dia mencanangkan inklusi pembiayaan untuk pelaku UMKM penyandang disabilitas tidak hanya stagnan pada level 10% hingga 20%, tetapi juga harus terus meningkat.

"Jadi kami juga mendorong terutama bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] untuk memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas. Alhamdulillah direspons sangat baik," ujar Rosan.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap program penjajakan bisnis (business matching) ekspor produk UMKM telah mengantongi transaksi sebesar US$90,04 juta atau sekitar Rp1,46 triliun (asumsi kurs Rp16.256 per dolar AS) pada Januari—Juli 2025.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi mengatakan transaksi ini terdiri dari pesanan pembelian (purchase order/PO) senilai US$55,09 juta dan potensi transaksi sebesar US$34,95 juta sepanjang tujuh bulan pertama 2025.

“Untuk Januari—Juli 2025, total transaksi business matching dalam program UMKM Bisa Ekspor telah menembus US$90,04 juta,” kata Puntodewi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (13/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga
Premium
22 menit yang lalu

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis
Premium
52 menit yang lalu

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menteri Rosan Ingin Jumlah UMKM Berkurang, Mengapa?

Menteri Rosan Ingin Jumlah UMKM Berkurang, Mengapa?

Pelaku UMKM di Langkat Diperkenalkan dengan Green Tourism

Pelaku UMKM di Langkat Diperkenalkan dengan Green Tourism

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran

Sektor Manufaktur Masih Memble, Insentif Pajak Dinilai Salah Sasaran

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rosan Minta Pengusaha Penerima Insentif Bermitra dengan UMKM
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Rosan Minta Pengusaha Penerima Insentif Bermitra dengan UMKM

Mentan Tak Khawatir Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Mentan Tak Khawatir Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Alasannya

Wamenaker Kena OTT, Menaker Singgung Pakta Siap Dicopot Jika Korupsi
Jasa & Niaga
44 menit yang lalu

Wamenaker Kena OTT, Menaker Singgung Pakta Siap Dicopot Jika Korupsi

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah
APBN
55 menit yang lalu

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China
Properti
1 jam yang lalu

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

KPK Sita Kendaraan Wamen Immanuel Ebenezer
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih