Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Kadin mendorong kebijakan pro-manufaktur untuk meningkatkan kontribusi ke PDB di atas 20%. Apa saja usulan kebijakannya?
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:17
Share
Proses perakitan mobil di Daihatsu di Pabrik Karawang/Dok. Astra Daihatsu Motor.
Proses perakitan mobil di Daihatsu di Pabrik Karawang/Dok. Astra Daihatsu Motor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap sejumlah kebijakan yang dapat mendorong kontribusi industri pengolahan atau manufaktur mencapai di atas 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor manufaktur tercatat sebagai penggerak utama ekonomi kuartal II/2025 dengan kontribusinya ke produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 18,67%. Meski merangkak naik dibandingkan dengan kuartal II tahun 2022, 2023, dan 2024.

Namun demikian, kontribusi sektor manufaktur masih terjebak di angka 18%. Masih jauh dibanding kuartal II/2021 yang mencapai 19,29% atau masa sebelum pandemi pada kuartal II/2018 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 19,8% dan 19,52%. 

Bahkan, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

“Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025). 

Baca Juga

Adapun, beberapa strategi yang bisa mendorong kontribusi industri yaitu pertama realisasi insentif fiskal dan non-fiskal yang lebih terarah seperti super tax deduction untuk industri padat karya, insentif untuk produk substitusi impor, atau penurunan biaya energi untuk sektor tertentu. 

Kedua, percepatan implementasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) secara konsisten dan terukur, agar dapat memberikan pasar yang lebih luas bagi pelaku industri nasional. “Terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” imbuhnya. 

Ketiga, penguatan ekosistem industri hulu-hilir, terutama untuk sektor prioritas seperti elektronik, pangan olahan, farmasi, dan kendaraan listrik, agar mendorong efek rantai yang lebih dalam. 

“Keempat, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan vokasi, untuk memastikan tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan adaptif terhadap teknologi,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HKI Teken MoU dengan Kemendikti dan BKPM, Tingkatkan Kualitas SDM

HKI Teken MoU dengan Kemendikti dan BKPM, Tingkatkan Kualitas SDM

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Menyoal Kontribusi Manufaktur ke PDB saat Mesin-mesin Industri Lesu

Menyoal Kontribusi Manufaktur ke PDB saat Mesin-mesin Industri Lesu

Kala Perang Dagang Malah Buat China Ekspansif di Manufaktur Energi Terbarukan Global

Kala Perang Dagang Malah Buat China Ekspansif di Manufaktur Energi Terbarukan Global

Indef Ungkap 12 Indikator Penting Berlawanan dengan Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Indef Ungkap 12 Indikator Penting Berlawanan dengan Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

Kontribusi Industri Manufaktur ke PDB Susut Jadi 18,67% Kuartal II/2025

Kontribusi Industri Manufaktur ke PDB Susut Jadi 18,67% Kuartal II/2025

ASII vs IMAS: Bedah Kinerja Laba Emiten Otomotif di Tengah Lesunya Pasar Mobil 2025

ASII vs IMAS: Bedah Kinerja Laba Emiten Otomotif di Tengah Lesunya Pasar Mobil 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul
Ekonomi
50 menit yang lalu

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut
APBN
1 jam yang lalu

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO
Properti
1 jam yang lalu

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB
Manufaktur
1 jam yang lalu

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

4

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

5

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

4

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

5

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut