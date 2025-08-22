Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong UMKM meningkatkan ekspor ke Eropa lewat IEU-CEPA, dengan tarif 0%.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:05
Share
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (22/10/2024). - BISNIS/ Ni Luh Anggela.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (22/10/2024). - BISNIS/ Ni Luh Anggela.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pelaku UMKM dapat meningkatkan ekspor ke negara-negara Eropa melalui kesepakatan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menurut Airlangga, kesepakatan tersebut mencakup 27 negara anggota Uni Eropa yang mana produk ekspor Indonesia dikenakan tarif 0%.

“Tentu ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mendorong orientasi ekspor juga,” kata Airlangga dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa pangsa pasar Eropa memiliki nilai ekonomi berkisar US$20 triliun, sedangkan pangsa pasar dalam negeri bernilai sekitar US$1,4 triliun.

Oleh karena itu, dia meyakini bahwa upaya menjaga resiliensi ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan sektor produksi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global seperti perang tarif.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis kinerja ekspor Indonesia ke Eropa akan meningkat dengan adanya perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Juga

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memperkirakan ekspor Indonesia ke Eropa akan melambung jika perjanjian IEU—CEPA ini berlaku ke depan. 

Adapun, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

“Nanti harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik bahwa sebelum diberlakukan IEU—CEPA pun ekspor kita terus mengalami peningkatan,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
46 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

EU CEPA Buka Jalan Kaltim Bersaing di Pasar Hijau

EU CEPA Buka Jalan Kaltim Bersaing di Pasar Hijau

IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu
APBN
1 jam yang lalu

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan
Pajak
1 jam yang lalu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran