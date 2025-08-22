Bisnis Indonesia Premium
Rachmat Hidajat Ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina EP

Rachmat Hidajat ditunjuk sebagai dirut baru PT Pertamina EP, menggantikan Wisnu Hindadari.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah
Jumat, 22 Agustus 2025 | 18:12
Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat/Tangkapan layar dari website PT Pertamina EP
Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat/Tangkapan layar dari website PT Pertamina EP

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Pertamina EP merombak susunan direksi terhitung sejak Rabu (20/8/2025). Rachmat Hidajat ditunjuk sebagai direktur utama dari anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut.

Rachmat pun kini resmi menggantikan Wisnu Hindadari pada pucuk pimpinan Pertamina EP. Penetapan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PHE Subholding Upstream Awang Lazuardi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Pengangkatan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan strategis guna mendukung pencapaian target produksi di industri hulu migas nasional," tulis Pertamina EP melalui keterangan resmi, Jumat (22/8/2025). 

Rachmat Hidajat merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan pendidikan dengan meraih Magister Manajemen Bisnis dari ITB.

Dia telah malang melintang selama puluhan tahun di sektor migas. Rachmat pernah menjalani karir di PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk sebagai direktur eksplorasi dan pengembangan selama 3 tahun ke belakang.

Selain itu, Rachmat juga pernah menduduki jabatan VP Upstream Business Development & Portfolio Dit SPPU di PT Pertamina (Persero) periode 2020–2022.  

Menurut Perusahaan, Rachmat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas. Terlebih dia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang energi.

"Rachmat Hidajat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas yang semakin dinamis serta mendukung visi Pertamina EP sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia," tulis manajemen Pertamina EP

Di sisi lain, manajemen Pertamina EP menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Arifin atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama mengisi jabatan Plt. Direktur Utama PT Pertamina EP.

"PT Pertamina EP optimistis bahwa di bawah kepemimpinan baru, perusahaan akan semakin fokus pada inovasi, penguatan operasi hulu migas, serta pencapaian target produksi yang berkelanjutan demi mendukung ketahanan energi nasional," kata manajemen.

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

