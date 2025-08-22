Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Menko Airlangga mendorong UMKM jual beras SPHP Bulog lewat SRC untuk harga terjangkau. Stok beras Bulog aman hingga akhir tahun, melibatkan banyak pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pelaku UMKM untuk turut menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang digelar PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP). Menurutnya, ratusan ribu outlet UMKM yang berada dalam ekosistem Sampoerna Retail Community (SRC) diharapkan mampu menjadi penyalur beras murah itu.

“Tadi saya bisikin Pak Ivan [Cahyadi, Presdir HMSP] masih ada 1 juta UMKM yang bisa antre untuk masuk SRC. Apalagi, tadi Dirut Bulog mengatakan bahwa SRC dengan 250.000 outlet diharapkan bisa menyalurkan SPHP,” kata Airlangga di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Apabila hal ini terwujud, Airlangga menyebut masyarakat di sekitar outlet SRC akan dapat menikmati beras dengan harga terjangkau.

Dia lantas menanyakan kepada pengelola outlet SRC yang hadir mengenai kesanggupan dalam menjual beras SPHP, lantas disambut dengan seruan siap.

Sejurus kemudian, Airlangga lanjut bertanya mengenai keuntungan penjualan beras dalam waktu 6 bulan terakhir, yang dijawab dengan seruan berbeda.

“Untung enggak jualan beras? Saat sekarang, 6 bulan ini, untung enggak? Ini kayaknya mixed feeling,” kata politikus Partai Golkar itu diiringi tepuk tangan hadirin.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri dalam mendorong peningkatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun.

Rizal lantas menjelaskan bahwa stok beras hingga akhir tahun ini tetap mencukupi. Hal ini tecermin dari stok beras di gudang Bulog saat ini yang sebesar 4,2 juta ton.

“Sampai nanti Desember ini kita libatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman BUMN juga kita libatkan,” katanya saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/9/2025).