Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Pemerintah pusat mengambil alih program daerah dengan anggaran Rp1.376,9 triliun pada RAPBN 2026, fokus pada subsidi energi dan MBG, meski TKD turun.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 13:44
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp1.376,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026.

Program-program prioritas untuk masyarakat di daerah diambil alih penyalurannya langsung oleh pusat.

Untuk diketahui, Indonesia sejauh ini menganut desentralisasi fiskal yakni pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah sejalan dengan amanat otonomi daerah.

Kendati demikian, pada RAPBN 2026, program-program prioritas khususnya yang baru diselenggarakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih diambil alih pusat ketimbang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu tercermin dari naiknya anggaran untuk program prioritas ke Rp1.376,9 triliun, sedangkan TKD turun ke Rp650 triliun dari tahun ini.

Saat ditanya apabila terlihat gejala resentralisasi fiskal pada rancangan kebijakan anggaran pemerintahan tahun depan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pihaknya sudah mendata mana saja program yang diambil alih langsung oleh pusat.

Baca Juga

Namun, dia memastikan semua program itu ditujukan kepada masyarakat di daerah masing-masing.

"Jadi tadi kan sudah dipaparkan, sejumlah program pemerintah pusat itu dijalankan di daerah. Di semua daerah. MBG [Makan Bergizi Gratis] di semua daerah. PKH [Program Keluarga Harapan] di semua daerah. Itu kita data, itu beberapa program," terangnya saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum merespons pertanyaan ihwal gejala resentralisasi fiskal itu, lantaran tengah bergegas menuju mobilnya yang terparkir di depan ruang rapat DPR.

Namun, Sri Mulyani dalam penjelasannya di hadapan anggota Komisi XI DPR menuturkan, bahwa anggaran program prioritas senilai Rp1.376,9 triliun itu langsung dilaksanakan di daerah-daerah meski berasal dari pemerintah pusat.

"Sehingga masyarakat daerah langsung menikmati," ujarnya di ruangan rapat Komisi XI DPR.

MBG Paling Besar

Adapun porsi terbesar anggaran program prioritas paling banyak untuk subsidi energi serta MBG.

Koperasi Desa Merah Putih, alias Kopdes Merah Putih yang juga menjadi andalan Presiden Prabowo, dibantu oleh APBN dengan penempatan dana pemerintah Rp83 triliun di himbara.

Bendahara Negara menyebut kendati anggarannya diambil alih oleh pusat ketimbang melalui TKD, manfaat tetap dirasakan oleh masyarakat di daerah.

"Dengan konsep ini, belanja pusat dan belanja daerah itu jadi satu kesatuan sinergi yang tak terpisahkan," ujarnya.

Berikut daftarnya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun
2. ⁠PIP/KIP kuliah/beasiswa Rp63,6 triliun
3. ⁠Kartu Sembako (BNPT) Rp43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun
5. ⁠Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun
6. ⁠Renovasi/revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun
7. ⁠MBG Rp335 triliun
8. ⁠Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun
9. ⁠Preservasi jalan dan jembatan Rp24,3 triliun
10. ⁠Perumahan Rp48,7 triliun
11. ⁠Bendungan dan Irigasi Rp12 triliun
12. ⁠Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp83 triliun (ke himbara)
13. ⁠Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun
14. ⁠TPG/TPD non-PNS Rp63,5 triliun
15. ⁠Subsidi energi plus kompensasi Rp381,3 triliun
16. ⁠Lumbung Pangan Rp22,4 triliun
17. ⁠Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun
18. ⁠Kampung nelayan dan pergaraman nasional Rp6,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
4 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Gejala Resentralisasi Fiskal di Tengah Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani Bicara soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sri Mulyani 'Genggam Kuat' Belanja TKD, Komitmen Desentralisasi Fiskal Dipertanyakan

Sri Mulyani 'Genggam Kuat' Belanja TKD, Komitmen Desentralisasi Fiskal Dipertanyakan

DESENTRALISASI FISKAL : Daerah Belum Mandiri

DESENTRALISASI FISKAL : Daerah Belum Mandiri

Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

Indonesia Perlu Terapkan Desentralisasi Dinamis sebagai Respons Perubahan

Indonesia Perlu Terapkan Desentralisasi Dinamis sebagai Respons Perubahan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya
Jasa & Niaga
1 menit yang lalu

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya

Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN
Energi & Tambang
11 menit yang lalu

Bahlil Tahan Sebagian Ekspor Gas Untuk Amankan Pasokan PGN

Relaksasi Moneter Kemungkinan Berlanjut, BI Rate Bakal Turun Lagi?
Ekonomi
14 menit yang lalu

Relaksasi Moneter Kemungkinan Berlanjut, BI Rate Bakal Turun Lagi?

Bank Sentral di Asia Agresif Pangkas Suku Bunga Respons Dampak Perang Dagang
Ekonomi Global
14 menit yang lalu

Bank Sentral di Asia Agresif Pangkas Suku Bunga Respons Dampak Perang Dagang

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya
Ekonomi
24 menit yang lalu

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

2

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

4

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

5

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

2

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

4

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

5

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China