Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

DPR mengalihkan tanggung jawab tunjangan perumahan Rp50 juta ke Kemenkeu, karena anggota DPR tak lagi mendapat rumah dinas. Kemenkeu menetapkan satuan harga.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 15:45
Share
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (ketiga dari kanan), dan jajaran pimpinan Komisi XI menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Komisi XI mengusulkan pemerintah menunda implementasi Coretax hingga tidak ada gangguan. / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (ketiga dari kanan), dan jajaran pimpinan Komisi XI menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Komisi XI mengusulkan pemerintah menunda implementasi Coretax hingga tidak ada gangguan. / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Usai rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta untuk setiap anggota DPR itu adalah sebagai ganti karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

"Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

"Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja," terangnya.

Baca Juga

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pertanyaan mengenai tunjangan rumah maupun isu kenaikan tunjangan kepada anggota DPR turut ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Saat ditanyai mengenai hal tersebut usai rapat, Sri Mulyani enggan menjawab sambil bergegas ke mobilnya untuk bertolak ke lokasi lain. Sementara itu, Suahasil enggan menjawab pertanyaan yang sama dengan melambaikan tangan saat sudah berada di dalam mobilnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengaturan pemberian fasilitas dan kenaikan tunjangan anggota DPR diatur oleh Kemenkeu selaku Bendahara Negara.

Tunjangan untuk rumah sebesar Rp50 juta diberikan karena tidak ada lagi fasilitas rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata.

"Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata," terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa bekas rumah-rumah dinas DPR adalah aset negara yang dikelola Kemenkeu dan Kemensetneg. Namun, dia menyebut paling besar dimiliki oleh Kemenkeu.

"Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan," tutur Prasetyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel
Premium
46 menit yang lalu

Auto Stocks Rally After GIIAS, BI Rate Cut to Add More Fuel

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPR Usul Gerbong Smoking Area saat Singapura Galakkan Aturan Penggunaan Vape

DPR Usul Gerbong Smoking Area saat Singapura Galakkan Aturan Penggunaan Vape

KOMPENSASI TEMPAT TINGGAL : Tunjangan Rumah Anggota DPR Telah Melalui Kajian

KOMPENSASI TEMPAT TINGGAL : Tunjangan Rumah Anggota DPR Telah Melalui Kajian

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

Puan Maharani Ngaku Sudah Kaji Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta

Puan Maharani Ngaku Sudah Kaji Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Tunjangan Anggota DPR Naik, Istana 'Buang Badan' ke Menkeu Sri Mulyani

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

Waduh, Ini Golongan Dosen ASN yang Tidak Mendapat Tukin dari Pemerintah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Ada IEU-CEPA, Airlangga Dorong UMKM Genjot Ekspor ke Eropa

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu
APBN
1 jam yang lalu

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan
Pajak
1 jam yang lalu

Kejar Target Pajak, Sri Mulyani Bakal Libatkan KPK hingga Kejaksaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

ITB Terima Sertifikat Verifikasi Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 ITB
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

5

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran