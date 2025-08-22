Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Buka-bukaan Alasan Pasang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,6% - 5,4%

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 4,6%-5,4% pada 2025, didorong investasi, ekspor, belanja pemerintah, dan kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 12:58
Share
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia Juli Budi Winantya dalam agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/8/2025) / Ni Luh Anggela
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia Juli Budi Winantya dalam agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/8/2025) / Ni Luh Anggela

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada rentang angka 4,6%-5,4% pada tahun 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya menyampaikan, perkiraan itu didorong oleh investasi dan ekspor yang diramal tumbuh kuat, belanja pemerintah, dan kebijakan pemerintah.

“Ke depan kita perkirakan secara keseluruhan tahun 2025 ini masih akan tumbuh di kisaran 4,6% sampai 5,4%,” kata Juli di agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

Juli menyampaikan, kinerja positif investasi pada kuartal II/2025 masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia juga diramal tumbuh lebih baik meski ada kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 19% terhadap produk asal Indonesia.

Dia menjelaskan, meski Indonesia dikenakan tarif sebesar 19%, besaran tarif yang dikenakan relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Sehingga ini kita harapkan dapat mendukung ekspor dan sebagai ikutannya adalah investasi yang juga diperkirakan akan meningkat,” jelasnya.

Baca Juga

Bank sentral juga memperkirakan belanja pemerintah pada paruh kedua 2025 lebih tinggi dari semester I/2025. Belanja pemerintah yang diperkirakan lebih besar ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran di atas titik tengah 4,6%-5,4%.

Kemudian dari sisi moneter, Juli menyebut bahwa Bank Indonesia telah melakukan serangkaian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Otoritas moneter itu diketahui telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 5 kali, masing-masing 25 bps pada September 2024, Januari, Mei, Juli dan Agustus 2025.

Selain itu, Juli mengatakan bahwa pihaknya telah menambah likuiditas yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada semester II/2025.

“Sehingga keseluruhan tahun akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6% sampai 5,4%,” pungkasnya.

Pelonggaran Moneter 

Sementara itu, BI telah memangkas suku bunga acuan dalam rapat dewan gubernur (RDG) yang berlangsung Rabu kemarin sebesar 25 basis poin (bps). Pemangkasan suku bunga ini menjadi sinyal dari otoritas moneter untuk mendorong perekonomian bergerak lebih atraktif 

Ekonom senior Ryan Kiryanto menilai keputusan Bank sentral tersebut diambil secara terukur, konstruktif, dan rasional. Bagaimanapun, sambungnya, realisasi maupun ekspektasi inflasi tetap berada dalam target BI sebesar 2,5±1%. 

Selain itu, nilai tukar rupiah relatif stabil dalam kisaran asumsi APBN 2025 sehingga membuka ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan stance kebijakan moneter.

“Keputusan RDG BI Kamis [20/8] secara gamblang menunjukkan stance kuat BI yang pro growth [dukung pertumbuhan ekonomi],” ujar Ryan dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

Dalam risalah RDG, BI juga mengindikasikan terbukanya ruang penurunan BI Rate lebih lanjut demi mendorong penyesuaian suku bunga perbankan, baik simpanan maupun kredit, menjadi lebih akomodatif. Dengan demikian, permintaan kredit produktif seperti investasi dan modal kerja diharapkan meningkat seiring ekspansi produksi dan bisnis.

Ryan menekankan bahwa bauran kebijakan pro pertumbuhan itu relevan di tengah tambahan beban yang dihadapi pengusaha, khususnya eksportir, akibat kenaikan tarif resiprokal 19% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

“Harmoni kebijakan moneter dan fiskal ini, termasuk kebijakan perpajakan, tentunya membutuhkan dukungan dari aspek kepastian hukum dan kebijakan, stabilitas sosial dan politik, serta birokrasi dan regulasi perizinan investasi yang ramah investor,” tambahnya.

Dengan demikian, Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) ini meyakini investor asing dan domestik tertarik menanamkan modalnya dan berusaha di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai ruang pemangkasan bunga lanjutan masih terbuka pada sisa 2025 meski BI Rate sudah turun setidaknya 75 bps sejak awal 2025. Menurutnya, inflasi tetap terkendali, rupiah stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensial dengan output gap yang negatif.

“BI masih punya ruang untuk pemangkasan tambahan 25 bps sampai akhir tahun. Risiko global memang ada, tapi dengan inflasi yang terkendali dan cadangan devisa memadai, BI punya fleksibilitas untuk terus mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Josua

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
1 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
3 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Defisit Transaksi Berjalan Melebar, Ketahanan Eksternal RI Masih Aman?

Defisit Transaksi Berjalan Melebar, Ketahanan Eksternal RI Masih Aman?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Suku Bunga BI Makin Rendah, Mana yang Lebih Cuan: SBN Ritel SR023 atau Deposito Bank BUMN?

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Ramai-Ramai Sentil Perbankan Lambat Turunkan Suku Bunga Kredit

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Manufaktur Menanti 'Jamu Kuat' untuk Topang Target Ekonomi RI 5,4%

Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BI Buka-bukaan Alasan Pasang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,6% - 5,4%
Ekonomi
30 menit yang lalu

BI Buka-bukaan Alasan Pasang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,6% - 5,4%

Defisit Transaksi Berjalan Melebar, Ketahanan Eksternal RI Masih Aman?
Ekonomi
1 jam yang lalu

Defisit Transaksi Berjalan Melebar, Ketahanan Eksternal RI Masih Aman?

PGN Mulai Dapat Tambahan Gas dari West Natuna Supply Group Untuk Pasok Industri
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PGN Mulai Dapat Tambahan Gas dari West Natuna Supply Group Untuk Pasok Industri

Naik-Turun KA Jarak Jauh Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai? Ini Kata Kemenhub
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Naik-Turun KA Jarak Jauh Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai? Ini Kata Kemenhub

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras
Ekonomi
2 jam yang lalu

Intervensi Harga, Bobby Nasution Akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

2

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

5

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

2

Respons Menaker soal OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer

3

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

4

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

5

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI