Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Indonesia berupaya menjaga daya beli masyarakat 2025 dengan diskon listrik, bansos, subsidi upah, dan paket transportasi untuk menghadapi pelemahan ekonomi.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:30
Share
Uang lembar rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. / Bloomberg-Brent Lewin
Uang lembar rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. / Bloomberg-Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui masih ada pelemahan daya beli masyarakat pada 2025, sehingga menyiapkan sejumlah cara untuk menanggulanginya.

Juru Bicara Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitrha Faisal Hastiadi mengatakan bahwa  pemerintah tidak memungkiri bahwa fenomena itu masih dialami oleh masyarakat di Indonesia pada tahun ini.

Menurutnya, pelemahan daya beli ini disebabkan oleh berbagai hal, baik di sektor global maupun domestik. Turunnya permintaan global, menurutnya menjadi tolok ukur apakah industri Indonesi bisa ekspansif atau tidak sama sekali.

“Sektor konsumsi pada kuartal pertama 2025 tumbuh 4,89%. Memang belum lemah tapi melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu 4,98%. Artinya, ada memang gejala itu,” ujarnya dalam program Broadcash di kanal youtube Bisniscom, dikutip pada Senin (25/8/2025).

Meski demikian, pelemahan itu menurutnya senantiasa diwaspadai oleh pemerintah dan pada kuartal berikutnya, pemerintah berupaya membalikan keadaan untuk mengurangi dampak pelemahan tersebut. Salah satu upayanya adalah memberikan korting tarif listrik sebesar 50%.

Diskon ini, tuturnya, sangat sesuai dengan karakterisitik kelas menengah di Indonesia yang salah satu pengeluarannya adalah di sektor energi. Potongan tarif ini menurutnya sudah dilakukan di kuartal pertama dan terus dilanjutkan pada kuartal berikutnya.

Baca Juga

Pada kuartal kedua, lanjtnya, pemerintah menggelontorkan Rp24,4 triliun sebagai bantalan dlaam rangka mengurangi efek pelemahan daya beli. Dana sebesar itu digunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp11,9 triliun untuk 18,2 juta keluarga penerima manfaat.

“Pemerintah sadar dengan adanya disrupsi global seperti tarif Trump, persoalan geopolitik, memukul permintaan global dan industri mengkerut, akibatnya ada PHK sehingga pemrintah memberikan bansos untuk masyarakat bawah,” terangnya.

Dia m,enjelaskan, selain bansos, ada juga bantuan subsidi upah sebesar Rp11,7 triliun yang diberikan kepada 18,7 juta penerima manfaat, plus Rp500.000 untuk para guru kontrak.

Selain itu, memanfaatkan momentum libur sekolah pada Juli 2025, pemerintah mengeluarkan juga paket bantuan tarif transportasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat pada musim liburan yang berimbas pada peningkatan pengeluaran di sektor belanja yang kemudian menggerakkan aktivitas ekonomi.

Di tengah pelemahan daya beli dan bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah, Fitrha juga melihat bahwa sebagian masyarakat untuk menahan belanja, khususnya ketika menerima tunjangan hari raya (THR), karena mengalokasikan pada sektor pendidikan sekolah.

“Ketika mendapatkan THR, masyarakat tidak segera membelanjakan karena akan digunakan untuk biaya sekolah anak. Hal ini terlihat di angka infalasi kuartal kedua, salah satu pengeluaran adalah pendidikan di samping transportasi,” tuturnya.

Menurutnya, pengeluaran-pengeluaran di sektor-sektor tersebut, dan juga sektor lainnya, mengindikasikan terjadinya arus balik dari pelemahan menjadi penguatan daya beli dan pemerintah berharap tren ini akan terus berlanjut hingga penghukung 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : MG Noviarizal Fernandez
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
39 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
2 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Mayora (MYOR) Jaga Asa Pertumbuhan Di Tengah Lesu Daya Beli & Bahan Baku Mahal

Mayora (MYOR) Jaga Asa Pertumbuhan Di Tengah Lesu Daya Beli & Bahan Baku Mahal

Dorong Daya Beli Masyarakat

Dorong Daya Beli Masyarakat

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung

Realisasi Investasi Sumsel Capai Rp26,39 Triliun, Pembangunan Dua Proyek Jadi Pendukung

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026
Infrastruktur
1 menit yang lalu

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
Ekonomi
9 menit yang lalu

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara
Infrastruktur
13 menit yang lalu

Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan
Infrastruktur
20 menit yang lalu

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
37 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan