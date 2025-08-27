Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Raup Pajak Digital Rp40,02 Triliun dari Kripto, Fintech Cs hingga Juli 2025

Pemerintah Indonesia mengumpulkan Rp40,02 triliun dari pajak digital hingga Juli 2025, termasuk PPN PMSE, kripto, fintech, dan SIPP, sejak 2020.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:17
Share
Ilustrasi pajak digital./ Freepik
Ilustrasi pajak digital./ Freepik
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Indonesia mengumpulkan Rp40,02 triliun dari pajak sektor ekonomi digital hingga Juli 2025, termasuk dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP.
  • Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) menyumbang Rp31,06 triliun, sementara pajak kripto, fintech, dan SIPP masing-masing menyumbang Rp1,55 triliun, Rp3,88 triliun, dan Rp3,53 triliun.
  • Penerapan pajak di sektor ekonomi digital bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal dan menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025.

Direktur P2Humas DJP Kemenkeu Rosmauli menjelaskan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital itu merupakan akumulasi sejak 2020.

“Kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren positif, baik dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, maupun pajak SIPP,” ujar Romauli dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp40,02 triliun itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp31,06 triliun sejak 2020. Perinciannya tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp5,72 triliun hingga Juli 2025.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,55 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp730,41 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp819,94 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Baca Juga

Ketiga, pajak fintech Rp3,88 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,09 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,25 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,06 triliun.

Keempat, pajak Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,53 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh sebesar Rp239,21 miliar dan PPN sebesar Rp3,29 triliun.

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE, dengan 201 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran. Tiga perusahaan baru yang ditunjuk pada Juli antara lain Scalable Hosting Solutions OÜ, Express Technologies Limited, dan Finelo Limited.

Lebih lanjut, Rosmauli menyatakan bahwa penerapan pajak di sektor ekonomi digital ini bukanlah pajak baru, melainkan penyesuaian mekanisme pemungutan agar lebih praktis dan efisien.

"Sehingga tidak hanya memperkuat ruang fiskal, tetapi juga menciptakan level playing field [persidangan yang setara] antara pelaku usaha konvensional dan digital," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
5 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
35 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax

RI Bebas dari Pajak Digital Trump, Cermati Global Minimum Tax

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Ada Ancaman Tarif Tambahan Trump, Pajak Digital Makin Sulit Dikejar?

Transaksi Digital Tembus Rp1.454 Triliun, Kemenkeu Belum Mampu Tarik Pajaknya?

Transaksi Digital Tembus Rp1.454 Triliun, Kemenkeu Belum Mampu Tarik Pajaknya?

Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

Kemenkeu Lunasi Piutang Eks BPPN PT LEN Industri Rp649 Miliar

Kemenkeu Lunasi Piutang Eks BPPN PT LEN Industri Rp649 Miliar

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran

Kemenkeu Tunggu Struktur Organisasi 3 K/L Baru Prabowo sebelum Siapkan Anggaran

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat
Transportasi & Logistik
12 menit yang lalu

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun
Manufaktur
17 menit yang lalu

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan