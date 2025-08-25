Bisnis Indonesia Premium
Injourney Masih Siapkan Syarat dan Infrastruktur Bandara Naik Status Internasional

InJourney Airports sedang mempersiapkan syarat dan infrastruktur untuk 30 bandara yang akan naik status menjadi internasional sesuai keputusan Menhub 2025.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:43
Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang/Website
  • PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) sedang mempersiapkan persyaratan dan infrastruktur untuk menaikkan status 30 bandara menjadi internasional sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025.
  • InJourney Airports berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dan mendorong maskapai penerbangan untuk membuka rute internasional guna mendukung operasional bandara internasional baru.
  • Penetapan status internasional diharapkan dapat meningkatkan konektivitas udara dan memberikan dampak positif pada sektor pariwisata, industri, perdagangan, serta ekonomi nasional dan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyampaikan pihaknya saat ini masih mengurus persyaratan dan infrastruktur bandara-bandara yang naik statusnya menjadi internasional. 

Penetapan status bandara tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 8 Agustus 2025. 

Direktur Operasi InJourney Airports Agus Haryadi menyampaikan saat ini tengah melakukan pemenuhan terhadap dokumen yang dipersyaratkan serta infrastruktur dan fasilitas di bandara untuk operasional dan layanan penerbangan internasional. 

“Selain itu, kami juga menjalin koordinasi dengan stakeholder antara lain Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai, serta Karantina,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025). 

Agus menuturkan meski dari sisi bandar udara telah dilakukan persiapan, dirinya turut mendorong maskapai penerbangan untuk mulai memikirkan rute penerbangan internasional—bagi yang saat ini hanya menyediakan layanan domestik.

“Tentunya dibutuhkan juga peran maskapai penerbangan dalam menjajaki dan membuka rute internasional ke bandara-bandara InJourney Airports yang ditetapkan sebagai bandara internasional,” lanjutnya. 

Adapun, Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menyambut positif penetapan status bandara internasional untuk 36 bandara di Indonesia. 

Dalam peraturan yang mulai berlaku pada 8 Agustus 2025 tersebut, sebanyak 30 bandara yang dikelola dan dioperasikan oleh InJourney Airports ditetapkan sebagai bandara yang dapat melayani penerbangan komersial berjadwal rute internasional.

Pahlevi menyatakan kebijakan ini semakin memperkuat peranan dan posisi bandara-bandara InJourney Airports dalam lingkup ekosistem penerbangan regional dan global.

Dirinya memandang bahwa penetapan status 30 bandara InJourney Airports sebagai bandara internasional, akan berdampak terhadap penguatan konektivitas udara, serta memperkuat peranan bandara sebagai agent of development dan value creator dalam kaitannya dengan pemerataan layanan penerbangan internasional di Indonesia.

InJourney Airports pun optimistis implementasi kebijakan ini akan memberi dampak positif terhadap peningkatan trafik penumpang dan penerbangan internasional dari dan ke Indonesia. 

“Hal ini diharapkan akan memberikan multiplier effect positif terhadap pertumbuhan di sektor pariwisata, industri, perdagangan, dan ekonomi nasional maupun daerah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi status bandara internasional ini akan dievaluasi dalam kurun waktu dua tahun. Jika bandara tergolong sepi, maka status bandara internasional akan dipertimbangkan untuk dicabut. 

"Kita lihat dalam waktu dua tahun itu bagaimana traffic-nya di bandara-bandara internasional. Jika memang kondisinya sangat sepi, bisa saja ada opsi ditutup status internasionalnya. Itu adalah bagian dari evaluasi," ujarnya.

Sementara sejumlah bandara yang baru dinaikkan statusnya menjadi internasional, terdapat yang sudah mulai beroperasi.  Sebut saja Bandar Udara S. M. Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Bandar Udara Supadio di Pontianak, Bandar Udara Syamsudin Noor di Banjarmasin yang sudah mulai beroperasi. 

Sedangkan Bandar Udara  H.A.S. Hanandjoeddin [Belitung] belum ada informasi rencana pembukaan rute internasional ke bandar udara tersebut. 

Daftar 30 bandara InJourney Airports yang ditetapkan sebagai bandara internasional:

1.      Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

2.      Bandara Kualanamu Deli Serdang

3.      Bandara Minangkabau Padang

4.      Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

5.      Bandara Hang Nadim Batam

6.      Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

7.      Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta

8.      Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka

9.      Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo

10.    Bandara Juanda Surabaya

11.    Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

12.    Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok

13.    Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

14.    Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

15.    Bandara Sam Ratulangi Manado

16.    Bandara Sentani Jayapura

17.    Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

18.    Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan

19.    Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

20.    Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

21.    Bandara Supadio Pontianak

22.    Bandara Raja Sisingamangaraja XII Tapanuli Tengah

23.    Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

24.    Bandara Radin Inten II Bandar Lampung

25.    Bandara Adi Soemarmo Solo

26.    Bandara Dhoho Kediri

27.    Bandara Banyuwangi

28.    Bandara El Tari Kupang

29.    Bandara Pattimura Ambon

30.    Bandara Frans Kaisiepo Biak

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

