Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian Haji Segera Terbentuk, Asosiasi Singgung soal Tata Kelola

Amphuri menanggapi rencana pembentukan Kementerian Haji yang dibahas dalam RUU Haji yang bakal disahkan besok, Selasa (26/8/2025) di Rapat Paripurna DPR.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 19:13
Share
Suasana di Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto
Suasana di Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) menyebut bahwa pembentukan Kementerian Haji dapat memperbaiki tata kelola pelaksanaan rukun kelima Islam itu.

Ketua Bidang Humas & Media Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Abdullah Mufid Mubarok menyampaikan bahwa pelaksanaan haji termasuk kategori bidang usaha berisiko tinggi, sehingga pihaknya mendukung rencana tersebut.

“Semoga lahirnya kementerian ini menjadikan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah menjadi jauh lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip pada Senin (25/8/2025).

Mufid memaparkan bahwa pihaknya telah menyampaikan harapan tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik, agar urusan haji dan umrah dapat dikelola sebuah kementerian.

Saat itu, berdirinya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dinilai sebagai langkah tepat sekaligus sebagai embrio lahirnya kementerian baru.

“Sangat pas urusan haji dan umrah ditangani oleh kementerian tersendiri,” pungkasnya.

Baca Juga

Sebelumnya, Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. RUU tersebut memuat perihal pembentukan Kementerian Haji.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI tentang pengambilan keputusan tingkat I rancangan beleid tersebut pada hari ini, Senin (25/8/2025).

“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik, serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI,” ujar Supratman.

Dia memerinci, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk untuk mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Selain itu, dia menyebut RUU ini juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Hal ini termaktub dalam butir-butir pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, kuota haji reguler dan khusus, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
12 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menteri Hukum Sebut Perpres Kementerian Haji sedang Dirancang

Menteri Hukum Sebut Perpres Kementerian Haji sedang Dirancang

Kementerian Haji Bakal Disahkan, RUU Ibadah Haji Siap Naik UU

Kementerian Haji Bakal Disahkan, RUU Ibadah Haji Siap Naik UU

DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Ibadah Haji, Kementerian Haji Siap Disahkan

DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Ibadah Haji, Kementerian Haji Siap Disahkan

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran 25 Agustus

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran 25 Agustus

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

DPR Beberkan Poin Perubahan RUU Haji dan Umrah, Termasuk Pembentukan Kementerian Haji

DPR Beberkan Poin Perubahan RUU Haji dan Umrah, Termasuk Pembentukan Kementerian Haji

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
10 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan