Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Sri Mulyani menyatakan siap alokasikan anggaran untuk badan baru setelah resmi terbentuk, usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kemungkinan alokasi anggaran bagi lembaga atau badan baru yang telah dibentuk pemerintah.

Sri Mulyani menegaskan apabila badan baru resmi terbentuk, maka kebutuhan anggarannya pasti akan dipenuhi. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

“Ya kalau badan baru terbentuk, dipenuhi nanti,” ujarnya saat ditemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

Ketika ditanya apakah sudah ada rencana alokasi anggaran khusus, dia kembali menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan setelah badan tersebut benar-benar berdiri. “Ya kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya,” pungkas Sri Mulyani.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).

Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Didit Herdiawan Ashaf, Darwin Trisna Djadawinata, dan Suhajar Diantoro sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.