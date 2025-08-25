Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Sri Mulyani menyatakan siap alokasikan anggaran untuk badan baru setelah resmi terbentuk, usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:40
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Ringkasan Berita
  • Sri Mulyani memastikan anggaran akan disiapkan untuk badan baru yang resmi terbentuk oleh pemerintah.
  • Penyesuaian anggaran akan dilakukan setelah badan tersebut benar-benar berdiri.
  • Presiden Prabowo melantik pejabat baru untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Industri Mineral.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kemungkinan alokasi anggaran bagi lembaga atau badan baru yang telah dibentuk pemerintah.

Sri Mulyani menegaskan apabila badan baru resmi terbentuk, maka kebutuhan anggarannya pasti akan dipenuhi. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

“Ya kalau badan baru terbentuk, dipenuhi nanti,” ujarnya saat ditemui awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

Ketika ditanya apakah sudah ada rencana alokasi anggaran khusus, dia kembali menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan setelah badan tersebut benar-benar berdiri. “Ya kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya,” pungkas Sri Mulyani.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).

Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Didit Herdiawan Ashaf, Darwin Trisna Djadawinata, dan Suhajar Diantoro sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. 

Baca Juga

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
12 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

BNPB Tegaskan Rapat Nikah Anak Pejabat Tak Pakai Anggaran Lembaga & di Luar Jam Kantor

BNPB Tegaskan Rapat Nikah Anak Pejabat Tak Pakai Anggaran Lembaga & di Luar Jam Kantor

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Deretan Konglomerat yang Masih Punya Tunggakan BLBI, Total Rp33,7 Triliun!

Deretan Konglomerat yang Masih Punya Tunggakan BLBI, Total Rp33,7 Triliun!

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Perhapi Menanti Peran Badan Industri Mineral Genjot Hilirisasi

Perhapi Menanti Peran Badan Industri Mineral Genjot Hilirisasi

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
10 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola
Jasa & Niaga
22 menit yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan