Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Badan Industri Mineral yang baru dibentuk akan fokus pada pengelolaan logam tanah jarang untuk mendukung industri strategis.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:15
Share
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Badan Industri Mineral yang baru dibentuk akan difokuskan pada pengelolaan logam tanah jarang atau rare earth, mengingat kebutuhan global yang semakin tinggi terhadap komoditas tersebut.

“[Pembentukan badan] itu kaitannya dengan rare earth di mana itu harus jadi perhatian. Karena rare earth sedang dibutuhkan oleh dunia maka harus ada perhatian khusus mengenai itu,” kata Airlangga usai menghadiri acara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Airlangga menjelaskan Badan Industri Mineral akan memiliki tiga mandat utama, yakni mengekstraksi rare earth, melindungi cadangan nasional, serta mengembangkan industrinya di dalam negeri.

“Kalau rare earth seluruhnya jadi bahan baku untuk magnet dan baterai,” jelasnya.

Menurut Airlangga, penunjukan Brian Yuliarto sebagai kepala Badan Industri Mineral didasarkan pada latar belakangnya yang dekat dengan riset dan sains.

“Rare earth ini kan masih perlu dikembangkan, jadi memang harus dipimpin oleh orang yang paham penelitian,” ujarnya.

Baca Juga

Terkait pembagian tugas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Airlangga menegaskan akan ada porsi kerja masing-masing.

“Ya nanti ada pembagian scoping,” katanya.

Ia menambahkan, produk hilir dari pengolahan rare earth akan menjadi kebutuhan vital bagi sektor industri maupun pertahanan.

“Itu kan butuh untuk pertahanan. Hampir seluruh industri butuh magnet,” tutur Airlangga.

Soal apakah hasil produksi rare earth akan lebih banyak untuk pasar domestik atau ekspor, Airlangga menyebut pemerintah masih akan melihat kebutuhan dan strategi ke depan.

“Nanti kita lihat,” pungkas Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
Premium
22 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Istana Ungkap Alasan Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral

Istana Ungkap Alasan Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Bahlil Ungkap Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan ESDM

Bahlil Ungkap Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan ESDM

Pengusaha Sambut Badan Industri Mineral: Pacu Pengembangan Logam Tanah Jarang

Pengusaha Sambut Badan Industri Mineral: Pacu Pengembangan Logam Tanah Jarang

5 Negara dengan Cadangan Logam Tanah Jarang Terbesar di Dunia

5 Negara dengan Cadangan Logam Tanah Jarang Terbesar di Dunia

Mendadak Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Mendadak Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang
Energi & Tambang
7 menit yang lalu

Airlangga: Badan Industri Mineral Fokus Kembangkan Logam Tanah Jarang

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel
Energi & Tambang
13 menit yang lalu

Badan Industri Mineral Resmi Dibentuk, Ini Harapan Pengusaha Nikel

Demo DPR Ricuh, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah
Transportasi & Logistik
14 menit yang lalu

Demo DPR Ricuh, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025
Pajak
23 menit yang lalu

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran
Transportasi & Logistik
26 menit yang lalu

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

2

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

3

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

4

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

5

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

2

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

3

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

4

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

5

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump