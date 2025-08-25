Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Dipimpin Mendikti Saintek

Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral dan elantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto menjadi Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional.

Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) itu resmi menambah amanat atau jabatan barunya seusai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

“Presiden RI memutuskan menetapkan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral terhitung pengucapan sumpah janji,” demikian isi Keppres tersebut.

Agenda pun dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator dan menteri kabinet, serta pejabat tinggi negara.

Profil Brian Yuliarto

Brian Yuliarto, yang merupakan sosok akademisi asal Institut Teknologi Bandung (ITB), dikenal luas sebagai ilmuwan nanoteknologi yang telah menorehkan prestasi riset di tingkat nasional maupun internasional.

Brian lahir di Jakarta pada 27 Juli 1975. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Fisika di ITB pada 1999, sebelum melanjutkan studi magister dan doktoralnya di University of Tokyo, Jepang, hingga meraih gelar Ph.D. pada 2005. Sejak itu, karier akademiknya menanjak pesat. Dia menjadi guru besar di Fakultas Teknologi Industri ITB dan dipercaya sebagai Dekan FTI periode 2020–2024, kemudian menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB untuk periode 2025–2029.

Fokus riset Brian berada pada pengembangan sensor berbasis nanoteknologi untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari deteksi gas berbahaya, pengendalian polusi, hingga diagnosis penyakit seperti kanker, hepatitis, dan demam berdarah. Sejak 2021, ia juga dipercaya sebagai Visiting Professor di University of Tsukuba, Jepang.

Rekam jejak ilmiahnya terbilang gemilang. Hingga kini, Brian telah menerbitkan lebih dari 300 publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan ribuan sitasi yang menjadikannya salah satu ilmuwan Indonesia paling berpengaruh di bidang nanoteknologi. Namanya bahkan masuk daftar 2% peneliti paling berpengaruh di dunia versi Stanford University pada 2024. Dia juga peraih Habibie Prize 2024 untuk bidang ilmu rekayasa.

Di luar dunia akademik, Brian aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Dia menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cibeunying Kaler dan Ketua Lembaga Kajian Kerja Sama Strategis (LKKS) PWM Jawa Barat periode 2023–2027.