Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Dipimpin Mendikti Saintek

Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral dan elantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:57
Share
Suasana saat pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025). Youtube Setpres RI
Suasana saat pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025). Youtube Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto menjadi Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional.

Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) itu resmi menambah amanat atau jabatan barunya seusai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

“Presiden RI memutuskan menetapkan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral terhitung pengucapan sumpah janji,” demikian isi Keppres tersebut.

Agenda pun dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator dan menteri kabinet, serta pejabat tinggi negara.

Profil Brian Yuliarto

Brian Yuliarto, yang merupakan sosok akademisi asal Institut Teknologi Bandung (ITB), dikenal luas sebagai ilmuwan nanoteknologi yang telah menorehkan prestasi riset di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga

Brian lahir di Jakarta pada 27 Juli 1975. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Fisika di ITB pada 1999, sebelum melanjutkan studi magister dan doktoralnya di University of Tokyo, Jepang, hingga meraih gelar Ph.D. pada 2005. Sejak itu, karier akademiknya menanjak pesat. Dia menjadi guru besar di Fakultas Teknologi Industri ITB dan dipercaya sebagai Dekan FTI periode 2020–2024, kemudian menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB untuk periode 2025–2029.

Fokus riset Brian berada pada pengembangan sensor berbasis nanoteknologi untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari deteksi gas berbahaya, pengendalian polusi, hingga diagnosis penyakit seperti kanker, hepatitis, dan demam berdarah. Sejak 2021, ia juga dipercaya sebagai Visiting Professor di University of Tsukuba, Jepang.

Rekam jejak ilmiahnya terbilang gemilang. Hingga kini, Brian telah menerbitkan lebih dari 300 publikasi di jurnal internasional bereputasi, dengan ribuan sitasi yang menjadikannya salah satu ilmuwan Indonesia paling berpengaruh di bidang nanoteknologi. Namanya bahkan masuk daftar 2% peneliti paling berpengaruh di dunia versi Stanford University pada 2024. Dia juga peraih Habibie Prize 2024 untuk bidang ilmu rekayasa.

Di luar dunia akademik, Brian aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Dia menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cibeunying Kaler dan Ketua Lembaga Kajian Kerja Sama Strategis (LKKS) PWM Jawa Barat periode 2023–2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
53 menit yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
2 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

Komisi X DPR Rapat Perdana dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Digelar Tertutup

Komisi X DPR Rapat Perdana dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Digelar Tertutup

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB

ESDM Rilis Aturan Baru Harga Patokan Mineral-Batu Bara & Perhitungan Royalti

ESDM Rilis Aturan Baru Harga Patokan Mineral-Batu Bara & Perhitungan Royalti

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura
Infrastruktur
5 menit yang lalu

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Infrastruktur
42 menit yang lalu

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok