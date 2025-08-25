KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter menginformasikan bahwa hingga pukul 19.00 WIB, kondisi jalur KRL lintas Tanah Abang–Palmerah masih belum dapat dilalui akibat masih adanya kerumunan massa demonstrasi di sekitar jalur rel.

Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di Stasiun Palmerah dan akan menuju arah Serpong/Rangkasbitung, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan Commuter Line dari arah Kebayoran menuju Palmerah menggunakan satu jalur.

“Pukul 18.16 WIB, Commuter Line No. 1755 dijalankan menuju Stasiun Palmerah untuk mengangkut pengguna yang akan menuju Serpong/Rangkasbitung,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Stasiun Palmerah sudah kembali dapat dilayani.

“Namun demikian, untuk perjalanan Commuter Line dari Tanah Abang menuju Palmerah masih belum dapat melintas,” tambah Joni.

Commuter Line No. 1755 relasi Rangkasbitung–Tanah Abang menjadi kereta pertama yang masuk Stasiun Palmerah dan kembali diberangkatkan menuju Rangkasbitung. Selanjutnya, Commuter Line No. 1753 juga masuk ke Stasiun Palmerah dan kembali menuju Rangkasbitung dari stasiun tersebut.

Bagi pengguna Commuter Line yang akan naik di Stasiun Palmerah menuju Rangkasbitung, Joni sarankan untuk tetap naik dari Stasiun Kebayoran. Sementara itu, pengguna yang akan menuju arah Cikarang dan Bogor dapat naik dari Stasiun Tanah Abang ataupun Stasiun Karet

Petugas pengamanan dan operasional masih disiagakan di titik-titik strategis untuk memastikan perjalanan berlangsung dengan aman dan lancar. KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta.

Informasi terbaru dapat diakses melalui pengumuman di stasiun, aplikasi C-Access, serta media sosial resmi @commuterline.

“Terima kasih atas pengertian dan kerja sama para pengguna. Kami akan terus memantau situasi dan memberikan layanan terbaik demi keselamatan bersama, serta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” tutup Joni.

Sebelumnya mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang, perjalananya hanya sampai Stasiun Kebayoran untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung panjang hingga Rangkasbitung.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada sore hari ini, kereta dari arah Rangkasbitung menuju Tanah Abang sempat terhenti di Stasiun Pondok Ranji selama hampir 20 menit sejak pukul 16.00 WIB.

Setelah kembali melaju, petugas mengumumkan bahwa perjalanan kereta hanya sampai Stasiun Kebayoran dan kereta diberangkatkan kembali untuk tujuan Rangkasbitung pada pukul 16.37 WIB.

Pada pukul 17.40 WIB saat hujan deras melanda, sejalna dengan polisi dan massa demonstrasi yang bubar sejenak, kereta Tanah Abang-Palmerah sempat beroperasi. Namun, tak sampai 10 menit berikutnya, kembali dilakukan rekayasa perjalanan karena massa kembali tumpah ke jalan.

Berikut alternatif perjalanan dan transportasi:

-Bagi pelanggan dari arah Bogor/Cikarang/Kampung Bandan/Tangerang yang akan menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung, silakan turun di Stasiun Karet, kemudian melanjutkan perjalanan Commuter Line kembali dari Stasiun Kebayoran/Palmerah dengan menggunakan transportasi alternatif.

- Bagi pelanggan dari arah Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong yang akan menuju Tangerang/Kampung Bandan/Cikarang/Bogor, silakan turun di Stasiun Kebayoran/Palmerah, kemudian melanjutkan perjalanan Commuter Line kembali dari Stasiun Karet dengan menggunakan transportasi alternatif.