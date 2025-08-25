Update Demo 25 Agustus, KAI Minta Maaf Perjalanan KRL Arah Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu

KAI Commuter menutup sementara Stasiun Palmerah demi keselamatan akibat demo, mengganggu perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung. Penumpang diimbau gunakan stasiun lain.

Bisnis.com, JAKARTA — VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus meminta maaf akibat harus menutup sementara operasional Stasiun Palmerah demi keselamatan penumpang.

“KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya, karena adanya perubahan operasional perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada sore hari ini di Stasiun Tanah Abang dan Palmerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

Hal tersebut dalam rangka memastikan keselamatan pengguna commuter line dan keselamatan perjalanan KRL lintas Tanah Abang – Palmerah karena terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api di JPL 41.

Joni juga menyampaikan KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada lintas tersebut.

Saat ini, untuk perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Tanah Abang saat ini masih tertahan di Stasiun Tanah Abang.

Mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang, perjalanannya hanya sampai Stasiun Kebayoran untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung panjang hingga Rangkasbitung.

Dirinya mengimbau untuk tetap mengikuti arahan dari petugas dan tetap utamakan keselamatan.

Langkah ini dilakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api serta pengguna commuter line

“KAI Commuter akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan perjalanan serta pengguna Commuter Line, ” tutup Joni.

KAI Commuter mengimbau penumpang KRL untuk tidak naik maupun turun di Stasiun Palmerah.

Akun platform X, dulu Twitter, KAI Commuter @CommuterLine mengimbau penumpang yang akan bertujuan ke Stasiun Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah.

“Sebagai alternatif pengguna jasa Commuter Line kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis KAI Commuter, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis pada sore hari ini, kereta dari arah Rangkasbitung menuju Tanah Abang sempat terhenti di Stasiun Pondok Ranji selama hampir 20 menit sejak pukul 16.00 WIB.

Setelah kembali melaju, petugas mengumumkan bahwa perjalanan kereta hanya sampai Stasiun Kebayoran dan kereta diberangkatkan kembali untuk tujuan Rangkasbitung pada pukul 16.37 WIB.