Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Update Demo 25 Agustus, KAI Minta Maaf Perjalanan KRL Arah Tanah Abang-Rangkasbitung Terganggu

KAI Commuter menutup sementara Stasiun Palmerah demi keselamatan akibat demo, mengganggu perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung. Penumpang diimbau gunakan stasiun lain.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:54
Share
Ilustrasi. /Bisnis-Muhammad Olga
Ilustrasi. /Bisnis-Muhammad Olga

Bisnis.com, JAKARTA — VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus meminta maaf akibat harus menutup sementara operasional Stasiun Palmerah demi keselamatan penumpang. 

“KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya, karena adanya perubahan operasional perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada sore hari ini di Stasiun Tanah Abang dan Palmerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025). 

Hal tersebut dalam rangka memastikan keselamatan pengguna commuter line dan keselamatan perjalanan KRL lintas Tanah Abang – Palmerah karena terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api di JPL 41. 

Joni juga menyampaikan KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada lintas tersebut. 

Saat ini, untuk perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari arah Tanah Abang saat ini masih tertahan di Stasiun Tanah Abang.

Mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang, perjalanannya hanya sampai Stasiun Kebayoran untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung panjang hingga Rangkasbitung.

Baca Juga

Dirinya mengimbau untuk tetap mengikuti arahan dari petugas dan tetap utamakan keselamatan.  

Langkah ini dilakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api serta pengguna commuter line  

“KAI Commuter akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan perjalanan serta pengguna Commuter Line, ” tutup Joni. 

KAI Commuter mengimbau penumpang KRL untuk tidak naik maupun turun di Stasiun Palmerah.  

Akun platform X, dulu Twitter, KAI Commuter @CommuterLine mengimbau penumpang yang akan bertujuan ke Stasiun Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah.  

“Sebagai alternatif pengguna jasa Commuter Line kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis KAI Commuter, Senin (25/8/2025).  

Berdasarkan pantauan Bisnis pada sore hari ini, kereta dari arah Rangkasbitung menuju Tanah Abang sempat terhenti di Stasiun Pondok Ranji selama hampir 20 menit sejak pukul 16.00 WIB.  

Setelah kembali melaju, petugas mengumumkan bahwa perjalanan kereta hanya sampai Stasiun Kebayoran dan kereta diberangkatkan kembali untuk tujuan Rangkasbitung pada pukul 16.37 WIB. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
39 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
2 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Hujan Deras, Demonstran dan Polisi Bubarkan Diri

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Update Demonstrasi 25 Agustus: Ricuh, Polisi Tutup Ruas Tol Dalam Kota

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran di DPR

Dikira Intel, Pejalan Kaki Nyaris Dikeroyok Massa Demonstran di DPR

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Demo Belum Berakhir, Massa Mulai Bakar Ban di Depan Gedung BNI Pejompongan

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup

Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026
Infrastruktur
1 menit yang lalu

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
Ekonomi
9 menit yang lalu

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara
Infrastruktur
13 menit yang lalu

Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan
Infrastruktur
20 menit yang lalu

Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
37 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan