BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

BPS memperingatkan kenaikan harga beras, bawang merah, dan minyak goreng di banyak wilayah Indonesia pada Agustus 2025.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
Senin, 25 Agustus 2025 | 19:32
Pedagang menata beras di salah satu agen beras di Tangerang Selatan, Banten. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pedagang menata beras di salah satu agen beras di Tangerang Selatan, Banten. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti kenaikan harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng di sejumlah wilayah pada pekan ketiga Agustus 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bawang merah perlu menjadi perhatian lantaran mengalami kenaikan harga di 309 kabupaten/kota pada pekan ketiga Agustus 2025.

Bahkan, trennya terus merangkak sepanjang Agustus 2025. Pada pekan kedua, sebanyak 308 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga bawang merah. Sementara itu, pada pekan pertama, tercatat ada 300 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga.

“Beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bawang merah, karena ada 309 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada pekan ketiga Agustus 2025 mencapai Rp53.098 per kilogram, atau berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp41.500 per kilogram.

Jika dibandingkan Juli 2025, BPS mencatat harga bawang merah secara umum naik 12,79% sampai dengan pekan ketiga Agustus.

Data BPS menunjukkan, bawang merah mengalami kenaikan harga di 85,83% wilayah di Tanah Air. Adapun, harga bawang merah tertinggi tembus di level Rp100.000 per kilogram dan terendah dibanderol Rp22.400 per kilogram.

Beras dan Minyak Goreng

Selain itu, Amalia menuturkan, beras menjadi komoditas yang juga mengalami kenaikan harga di 200 kabupaten/kota pada pekan ketiga Agustus 2025.

BPS mencatat tren kenaikan harga beras juga terjadi sepanjang Agustus 2025. Pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal sebelumnya atau pekan pertama Agustus 2025 sebanyak 191 kabupaten/kota.

Perinciannya, rata-rata harga beras medium di zona 1 naik 1,1% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp14.005 per kilogram. Adapun, HET beras medium semestinya adalah Rp12.500 per kilogram.

Masih di zona 1, harga beras premium juga mengalami kenaikan tipis 0,83% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp15.437 per kilogram, sedangkan HET beras premium di zona 1 adalah Rp14.900 per kilogram.

Kemudian, rata-rata harga beras medium di zona 2 naik 1,40% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram. Untuk diketahui, HET beras medium di zona 2 adalah Rp13.100 per kilogram.

Serta, harga beras premium di zona 2 juga naik tipis 0,97% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp16.618 per kilogram, sedangkan HET beras premium di zona ini adalah Rp15.400 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium di zona 3 naik 1,09% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp18.899 per kilogram dari HET Rp13.500 per kilogram. Sedangkan untuk rata-rata harga beras premium di zona ini juga naik 0,64% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp20.709 per kilogram dari HET di level Rp15.800 per kilogram.

BPS juga mewanti-wanti harga minyak goreng yang terus merangkak pada Agustus 2025. Pada pekan ketiga, sebanyak 111 kabupaten/kota terpantau mengalami kenaikan harga.

Pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 102 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng dan menjadi 106 kabupaten/kota pada pekan kedua Agustus di tahun ini.

Jika dilihat secara terperinci, harga minyak goreng pada pekan ketiga Agustus 2025 merangkak tipis 0,21% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp19.428 per liter.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data ini merupakan rata-rata harga kumulatif dan rata-rata dari seluruh kualitas minyak, baik curah, premium, dan Minyakita.

Amalia mengatakan, minyak goreng mengalami kenaikan harga di 30,83% wilayah di Indonesia dengan harga termahal mencapai Rp60.000 per liter dan terendah di level Rp15.500 per liter.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
10 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

