Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan membuka akses dan mengembangkan ekonomi Pawitandirogo, Jawa Timur, dengan sinergi antar daerah dan dukungan infrastruktur.
Hendri T. Asworo
Hendri T. Asworo - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:49
Share
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi sejumlah kepala daerah hingga ketua paguyuban Pawitandirogo di Madiun, Jawa Tengah./Bisnis- Hendri.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi sejumlah kepala daerah hingga ketua paguyuban Pawitandirogo di Madiun, Jawa Tengah./Bisnis- Hendri.

Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

“Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

Baca Juga

Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

“Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

“Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

Perlu Dukungan Pusat

Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

“Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

“Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

“Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hendri T. Asworo
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
3 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
5 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kementerian PU Bidik Serapan Anggaran Tembus 95% di Akhir 2025

Kementerian PU Bidik Serapan Anggaran Tembus 95% di Akhir 2025

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

Govt Scraps State Budget Funding for Toll Road Development

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

Menteri PU Angkat Bicara soal Infrastruktur Tak Masuk Prioritas Prabowo

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

RAPBN 2026: Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun, Melonjak 37,8%

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Anggaran Kementerian PU Rp118,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Proyek Apa Saja?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo
Infrastruktur
12 menit yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS
Ekonomi Global
53 menit yang lalu

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan
Pajak
1 jam yang lalu

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan

Pesan Penting Bos The Fed dari Pertemuan Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

Pesan Penting Bos The Fed dari Pertemuan Jackson Hole, Sinyal Suku Bunga Hingga Lapangan Kerja

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR
Ekonomi Global
3 jam yang lalu

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

2

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

3

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

4

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

2

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

3

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

4

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%