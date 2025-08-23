Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Kanada akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk AS dan mempercepat negosiasi perdagangan dengan AS, meskipun tarif pada mobil, baja, dan aluminium tetap berlaku.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 14:26
Share
Ilustrasi. Bisnis/Arief Hermawan P
Ilustrasi. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Kanada akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk AS dan mempercepat negosiasi perdagangan dengan AS, meskipun tarif pada mobil, baja, dan aluminium tetap berlaku.
  • Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengadopsi pendekatan lebih moderat dalam hubungan perdagangan dengan AS, berbeda dengan pendahulunya, Justin Trudeau.
  • Peninjauan USMCA dijadwalkan dimulai musim semi mendatang, dengan fokus pada sektor strategis yang masih terkena tarif, seperti baja, aluminium, otomotif, dan kayu.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat (AS) dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait perdagangan dan keamanan.

“Sejalan dengan komitmen Kanada pada USMCA, saya umumkan hari ini bahwa pemerintah Kanada akan menyesuaikan dengan Amerika Serikat dengan mencabut seluruh tarif Kanada atas barang-barang AS yang tercakup dalam USMCA,” kata Carney dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Sabtu (23/8/2025).

Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal AS tetap berlaku untuk saat ini.

Dia menyebut, AS baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menurutnya merupakan perkembangan positif.

“Dengan langkah ini, Kanada dan AS kini kembali menerapkan perdagangan bebas untuk sebagian besar barang,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa tarif AS terhadap ekspor Kanada relatif rendah dibandingkan mitra dagang lain.

Kanada dan AS telah menggelar pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan, meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap AS, yang kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Baca Juga

Carney mengaku berbicara dengan Trump sehari sebelumnya. Dia juga mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun, Trump juga menanggapi keputusan Kanada dengan nada positif. 

“Kami sedang mengerjakan sesuatu. Kami ingin bersikap baik pada Kanada. Saya suka Carney,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.

Carney, yang terpilih sebagai perdana menteri pada April dengan janji keras melawan tarif Trump, kini menunjukkan sikap yang lebih moderat. Ia sebelumnya membatalkan rencana penerapan pajak layanan digital yang ditentang perusahaan AS pada Juni, serta menghapus ancaman sanksi tambahan pada Juli jika kesepakatan dengan AS tidak tercapai.

Meski begitu, dia tetap mempertahankan tarif 25% atas baja dan aluminium AS, meskipun Trump menggandakan tarif atas produk serupa asal Kanada menjadi 50%.

Langkah Carney berbeda dengan pendahulunya, Justin Trudeau, yang pada Maret 2024 memberlakukan tarif 25% atas barang impor AS senilai C$30 miliar (US$21 miliar) sebagai respons awal terhadap bea masuk Trump. Dari total rencana balasan senilai C$155 miliar, sisanya C$125 miliar masih ditunda.

Sejumlah mantan pejabat menilai kesepakatan baru dengan AS tetap sulit tercapai. 

“Mencapai kesepakatan final tidak akan mudah. Daftar tuntutan AS sangat panjang,” kata Brian Clow, mantan pejabat di kantor Trudeau yang mengurusi hubungan dengan AS.

Pendekatan Moderat

Carney menegaskan sudah saatnya Kanada mengambil pendekatan lebih moderat. “Mari kita perjelas, kita punya kesepakatan terbaik dibandingkan siapa pun di dunia saat ini. Tidak ada negara lain yang memiliki perjanjian dengan AS seperti yang kita miliki,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanada akan fokus pada sektor strategis yang masih terkena tarif, termasuk baja, aluminium, otomotif, dan kayu, sekaligus mempersiapkan proses peninjauan USMCA (dikenal sebagai CUSMA di Kanada).

USMCA secara resmi dijadwalkan ditinjau pada Juli 2026, enam tahun setelah berlaku pada 1 Juli 2020. Carney memperkirakan proses peninjauan dimulai musim semi mendatang, dengan persiapan segera dilakukan.

Kalangan pengusaha menekankan pentingnya keberhasilan peninjauan USMCA untuk melindungi perusahaan dan perekonomian Kanada dari dampak tarif yang lebih luas.

“Meski masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan isu tarif di sektor strategis, prioritas utama Kanada adalah memastikan tinjauan dan pembaruan USMCA berjalan sukses,” ujar Goldy Hyder, Presiden dan CEO Business Council of Canada.

Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi Carney. Partai Liberal yang dipimpinnya hanya memiliki kursi minoritas di parlemen dan harus bergantung pada dukungan oposisi untuk lolos dari mosi tidak percaya.

Pemimpin Partai Konservatif, oposisi terbesar, pekan ini menuduh Carney terlalu lunak terhadap AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
4 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
6 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS

Trump Siapkan Sanksi Jika Rusia Tidak Sepakat Soal Ukraina

Trump Siapkan Sanksi Jika Rusia Tidak Sepakat Soal Ukraina

Trump Umumkan Investigasi Tarif Besar-Besaran untuk Impor Furnitur

Trump Umumkan Investigasi Tarif Besar-Besaran untuk Impor Furnitur

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

Tarif Trump Meluas ke 70 Negara, BI Ingatkan Risiko Pelemahan Ekonomi Global

Hadapi Tekanan Tarif AS, India-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Dagang

Hadapi Tekanan Tarif AS, India-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Dagang

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Kanada-Meksiko Perkuat Aliansi Dagang di Tengah Tekanan Tarif Trump

Kanada-Meksiko Perkuat Aliansi Dagang di Tengah Tekanan Tarif Trump

Gerak Investor Jumbo di Saham BBRI

Gerak Investor Jumbo di Saham BBRI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS
Ekonomi Global
43 menit yang lalu

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara
Jasa & Niaga
49 menit yang lalu

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

Trump Buka Jalan Perpanjangan Divestasi TikTok, Kantongi Investor dari AS

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan
Pajak
2 jam yang lalu

Antara Sri Mulyani, Pajak, dan Ketimpangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

2

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

3

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

4

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

2

Tunjangan Jumbo DPR Vs Potret Ketimpangan Pengeluaran Warga RI

3

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

4

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%