Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

Bisnis.com, JAKARTA – Apple Inc. menggugat produsen smartphone asal China, Oppo, atas dugaan merekrut paksa salah satu insinyur senior Apple Watch dan mendorong pencurian rahasia dagang untuk kepentingan pengembangan perangkat wearable pesaing.

Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di San Jose, California, Apple menuduh Chen Shi, arsitek sistem sensor di tim Apple Watch, secara diam-diam mengakses dokumen rahasia terkait teknologi pendeteksi kesehatan milik Apple sebelum meninggalkan perusahaan pada Juni lalu.

"Tanpa memberi tahu bahwa dirinya akan bekerja untuk kompetitor langsung, Dr. Shi mengatur dan menghadiri puluhan pertemuan pribadi dengan anggota tim teknis Apple Watch untuk menggali informasi riset yang sedang berjalan," tulis Apple dalam dokumen gugatan dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (23/8/2025).

Lebih lanjut, Apple menyebut bahwa hanya tiga hari sebelum mengundurkan diri, tepatnya pada malam hari, Shi mengunduh 63 dokumen dari folder Box yang dilindungi, lalu mentransfernya ke USB satu hari sebelum resmi keluar dari perusahaan.

Apple menyatakan Shi telah melanggar perjanjian kerahasiaan serta perjanjian kekayaan intelektual, dan bahwa Oppo mengetahui serta mendukung tindakannya tersebut.

Dalam dokumen gugatan, Apple menyebut bahwa Shi menipu rekan-rekannya di Cupertino dengan mengatakan bahwa dia kembali ke China untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Namun, nyatanya dia bergabung dengan pusat riset Oppo di Silicon Valley yang beroperasi di bawah nama Oppo dan InnoPeak.

Apple juga mengungkapkan bukti komunikasi antara Shi dan salah satu eksekutif Oppo yang menjabat sebagai wakil presiden bidang kesehatan. Dalam pesan berbahasa Mandarin yang dikirim sebelum Shi meninggalkan Apple, dia menyebut tengah mengulas berbagai materi internal dan melakukan banyak pertemuan 1:1 untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi.

Eksekutif tersebut merespons dengan kata “baik” dan emoji “OK”, sebagaimana tercantum dalam gugatan.

Apple menegaskan bahwa membiarkan tindakan Shi dan Oppo tanpa konsekuensi hukum akan merusak komitmen perusahaan terhadap inovasi dan investasi besar dalam pengembangan teknologi mutakhir seperti Apple Watch. Perusahaan juga menilai tindakan ini memberikan keuntungan tidak adil bagi pesaing dan berpotensi menghancurkan nilai rahasia dagangnya.

Oppo Tahu Gugatan Apple

Oppo, yang secara resmi dikenal sebagai Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., menyatakan telah mengetahui gugatan tersebut dan telah meninjau tuduhan yang diajukan Apple.

“Kami tidak menemukan bukti adanya keterkaitan antara tuduhan tersebut dengan perilaku karyawan kami selama bekerja di Oppo,” ujar perwakilan perusahaan melalui pesan di WeChat.

Perwakilan Oppo menyebut, pihaknya menghormati rahasia dagang semua perusahaan, termasuk Apple, dan tidak pernah menyalahgunakan rahasia dagang milik Apple. Oppo juga menegaskan akan kooperatif dalam proses hukum dan yakin bahwa proses pengadilan yang adil akan mengungkap fakta sebenarnya.

Sementara itu, Apple dan Shi belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan ini. Profil LinkedIn yang diyakini milik Shi mencantumkan bahwa ia bekerja di Apple sejak 2020.

Adapun kasus ini terdaftar dengan nomor Apple Inc. v. Chen Shi, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd., dan InnoPeak Technology Inc., 5:25-cv-7105 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California, San Jose.