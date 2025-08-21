Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

YLKI Kritisi Usul DPR soal Gerbong Merokok di Kereta Api: Ngawur

YLKI mengkritik usulan DPR soal gerbong merokok di kereta api, sebut langgar UU dan turunkan kualitas layanan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:47
Share
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus untuk area merokok (smoking area) di kereta api.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyebut, usulan area khusus merokok di gerbong kereta itu justru menabrak aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

"Usulan menyediakan gerbong khusus merokok di KAI merupakan usulan ngawur dan menabrak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP No 28 Tahun 2024, yang jelas di dalamnya dinyatakan Angkutan Umum merupakan Kawasan Tanpa Rokok," kata Rio dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

YLKI juga menilai menyediakan gerbong khusus merokok dapat menurunkan pelayanan KAI yang sudah baik.

"Apalagi di KAI ada kebijakan kalau penumpang kedapatan merokok akan diturunkan di stasiun terdekat," lanjutnya.

Dia juga menyampaikan bahwa angkutan umum sebagai kawasan tanpa rokok telah mempertimbangkan aspek, terutama perlindungan konsumen terkait dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Baca Juga

"Usulan menyediakan gerbong khusus merokok tidak memperkuat perlindungan konsumen, tetapi malah menurunkan," imbuhnya.

Untuk itu, YLKI meminta agar KAI mengabaikan usulan tersebut dan tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada perihal kawasan tanpa rokok.

Seperti diketahui, KAI memberlakukan aturan tegas terkait larangan merokok bagi para penumpang. Sebab, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok tembakau, rokok elektrik maupun uap vape e-liquid.

"Tidak diperkenankan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian kereta api. Kedapatan merokok ataupun vaping di dalam rangkaian kereta api, maka penumpang diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti," demikian bunyi peringatan di laman resmi KAI.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan mengusulkan agar KAI mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh. Tujuannya, kata dia, untuk mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

"Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area," kata Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut, dia juga membandingkan dengan bus yang biasanya terdapat smoking area di bagian belakang, untuk mengakomodasi para perokok selama di perjalanan.

"Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu ya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum
Premium
8 menit yang lalu

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI
Premium
1 jam yang lalu

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

KAI Palembang Angkut 11.629 Penumpang Selama Libur Kemerdekaan

KAI Palembang Angkut 11.629 Penumpang Selama Libur Kemerdekaan

Pilah-pilih Terapi Stop Merokok, Produk Tembakau Alternatif vs NRT

Pilah-pilih Terapi Stop Merokok, Produk Tembakau Alternatif vs NRT

Tips Sehat, 10 Cara Ampuh Berhenti Merokok

Tips Sehat, 10 Cara Ampuh Berhenti Merokok

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Banyak Catatan, DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Menjadi UU
APBN
4 menit yang lalu

Banyak Catatan, DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Menjadi UU

YLKI Kritisi Usul DPR soal Gerbong Merokok di Kereta Api: Ngawur
Transportasi & Logistik
20 menit yang lalu

YLKI Kritisi Usul DPR soal Gerbong Merokok di Kereta Api: Ngawur

ELSA Gandeng Pertamina dan Pindad Luncurkan Alat Inspeksi Pipa Ultrasonik
Energi & Tambang
57 menit yang lalu

ELSA Gandeng Pertamina dan Pindad Luncurkan Alat Inspeksi Pipa Ultrasonik

BI Pangkas Suku Bunga Ketika Ekonomi Tumbuh di Atas Ekspektasi, Apa Pemicunya?
Ekonomi
1 jam yang lalu

BI Pangkas Suku Bunga Ketika Ekonomi Tumbuh di Atas Ekspektasi, Apa Pemicunya?

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang
Ekonomi
1 jam yang lalu

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini