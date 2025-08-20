Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menhub Sebut Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sedang Uji Dinamis

PT KAI sedang uji dinamis kereta khusus petani dan pedagang untuk meningkatkan distribusi dan ekonomi, dengan desain memudahkan pengangkutan hasil bumi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:51
Share
PT KAI menyiapkan kereta api khusus bagi petani dan pedagang. (ANTARA/HO-Humas KAI)
PT KAI menyiapkan kereta api khusus bagi petani dan pedagang. (ANTARA/HO-Humas KAI)
Ringkasan Berita
  • PT KAI sedang melakukan uji dinamis untuk layanan kereta khusus petani dan pedagang guna menentukan nilai keekonomiannya dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
  • Kereta ini dirancang untuk memudahkan mobilitas petani dan pedagang dengan modifikasi ruang angkut yang lebih luas dan akses yang lebih mudah.
  • Uji statis dan dinamis telah dilakukan untuk kereta hasil modifikasi dari kelas bisnis dan ekonomi, dengan rute uji coba Surabaya Gubeng-Lamongan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang dalam tahap uji dinamis (dynamic trial).

"Kereta api petani dan pedagang sekarang kita sedang dynamic trial, untuk hal ini kami akan melihat feedback-nya," ujar Bobby di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut bertujuan agar PT KAI nantinya bisa menentukan nilai keekonomiannya sehingga dapat menumbuhkan ekonomi petani dan pedagang.

"Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai keekonomiannya yang untuk mendorong pertumbuhan dari petani dan pedagang yang mengangkut komoditas-komoditasnya dengan menggunakan kereta api," kata Bobby.

PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) menyiapkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna memperkuat akses distribusi hasil bumi, memperlancar mobilitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

KAI terus menghadirkan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat, salah satu terobosan terbaru adalah pengembangan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) khusus petani-pedagang yang saat ini tengah dimodifikasi di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng.

Baca Juga

Kereta itu dirancang untuk membantu mobilitas para petani dan pedagang, sekaligus memudahkan pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman dan efisien. Gagasan kereta itu berawal dari pembahasan teknis sejak Mei 2024 yang kemudian diwujudkan melalui proses modifikasi sarana. Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan kereta, sehingga ruang tengah lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta. Selain perubahan tata letak tempat duduk, sejumlah detail teknis juga dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan khusus ini.

Lebar pintu bordes diperbesar dari 800 mm menjadi 900 mm, sekat partisi dan bordes dihilangkan untuk memperlancar akses barang, dan jumlah kursi disesuaikan menjadi 73 dari sebelumnya 106 tempat duduk. Toilet tetap tersedia satu unit per kereta, sementara rak bagasi dipertahankan untuk kenyamanan penumpang.

Kereta petani-pedagang itu merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis dan ekonomi yang saat ini tengah memasuki tahap pengujian. Uji statis telah dilaksanakan pada 14–15 Agustus 2025 di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng, kemudian dilanjutkan dengan uji dinamis pada 15 Agustus 2025 dengan rute Surabaya Gubeng–Lamongan (pulang-pergi).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
4 menit yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
2 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

KAI Palembang Angkut 11.629 Penumpang Selama Libur Kemerdekaan

KAI Palembang Angkut 11.629 Penumpang Selama Libur Kemerdekaan

KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Begini Konsepnya

KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Begini Konsepnya

KAI Daop 2 Bandung Catat Okupansi Kereta Selama Libur Panjang HUT RI Capai 106,5%

KAI Daop 2 Bandung Catat Okupansi Kereta Selama Libur Panjang HUT RI Capai 106,5%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini
Jasa & Niaga
8 menit yang lalu

Prabowo Perluas Proyek Lumbung Pangan, Zulhas Dapat Tugas Ini

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya
Pajak
8 menit yang lalu

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya

Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi
Ekonomi Global
10 menit yang lalu

Menlu Jerman: Perdagangan Global Kian Dipolitisasi, Diversifikasi Jadi Solusi

Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026
Pajak
35 menit yang lalu

Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal
Energi & Tambang
38 menit yang lalu

PGN Klaim Pasokan Gas untuk Industri Mulai Normal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Banggar Sebut Ada 'Kompensasi' di Balik Pemangkasan Anggaran TKD