Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dukung Program Prabowo, BI Sudah Beli SBN Rp186,06 Triliun Tahun Ini

Bank Indonesia telah membeli Surat Berharga Negara senilai Rp186,06 triliun hingga 19 Agustus 2025 untuk mendukung program Presiden Prabowo dan memperkuat likuiditas.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:35
Share
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp186,06 triliun per 19 Agustus 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pembelian SBN itu guna memperkuat ekspansi likuiditas serta mencerminkan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal pemerintah yang mengacu pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

"Selama tahun 2025, data hingga 19 Agustus 2025 Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp186,06 triliun rupiah," jelasnya pada Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Rabu (20/8/2025).

Secara terperinci, pembelian SBN itu terbagi menjadi pembelian dari pasar sekunder sebesar Rp137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah Rp48,26 triliun.

Sebagaimana diketahui, SBN yang diterbitkan pemerintah itu menjadi salah satu instrumen pembiayaan dari APBN.

Ke depan, lanjut Perry, BI akan terus mengoptimalkan operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca Juga

Hal lain yang turut dilakukan BI yakni dengan melakukan penurunan volume lelang dan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 15 Agustus 2025 sejak Januari 2025.

Perry menyebut strategi itu adalah bagian dari operasi moneter pro pasar yang terus dioptimalkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

"Hingga 15 Agustus 2025 total posisi instrumen SRBI tercatat sebesar Rp720,01 triliun, menurun dari Rp916,97 triliun pada awal Januari 2025," ucapnya.

Adapun, BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5% pada Agustus 2025. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS
Premium
41 menit yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Premium
2 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026

Sri Mulyani Berencana Terbitkan Surat Utang Rp749,2 T di RAPBN 2026

Minat Investor dalam Lelang Sukuk Capai Rp33,11 Triliun

Minat Investor dalam Lelang Sukuk Capai Rp33,11 Triliun

ELSA Hits 8-Year High, Consensus Upbeat on Outlook

ELSA Hits 8-Year High, Consensus Upbeat on Outlook

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Industri Furnitur Lesu Meski Stimulus Moncer, Pengusaha Ungkap Sebabnya
Manufaktur
3 menit yang lalu

Industri Furnitur Lesu Meski Stimulus Moncer, Pengusaha Ungkap Sebabnya

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Ongkos Produksi Mahal Masih Jadi Tantangan Pengembangan Bioavtur
Energi & Tambang
13 menit yang lalu

Ongkos Produksi Mahal Masih Jadi Tantangan Pengembangan Bioavtur

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru
Pajak
14 menit yang lalu

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Prabowo Minta Zulhas Bereskan Lahan Pangan di Papua hingga Kalimantan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pengumuman Hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi