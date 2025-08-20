Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendag Blak-blakan Mau Revisi HET Minyakita, Ini Alasannya

Kemendag pertimbangkan revisi HET Minyakita karena harga nasional Rp16.700/liter melebihi HET Rp15.700/liter. Evaluasi melibatkan pihak ketiga dan universitas.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:46
Share
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka opsi untuk merevisi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana Minyakita di tengah harga rata-rata nasional yang masih menjauhi HET. Lantas, apakah HET MinyaKita akan naik?

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa saat ini harga Minyakita dibanderol Rp16.700 per liter secara nasional. Harganya masih masih melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

“Mungkin salah satunya iya [merevisi HET Minyakita], tapi kita sekarang sedang melakukan kajian untuk melakukan perbaikan itu. Bisa saja berdampak pada revisi HET,” kata Iqbal saat ditemui di sela-sela Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Namun, Iqbal menambahkan bahwa evaluasi itu bisa juga berdampak pada pola distribusi Minyakita. Adapun, evaluasi Minyakita ini melibatkan pihak ketiga.

Hal ini mengingat regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 (Permendag 18/2024) terkait Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat sudah berjalan satu tahun lamanya. Untuk diketahui, Permendag 18/2024 diundangkan pada 14 Agustus 2024.

“Sudah 1 tahun berjalan [Permendag 18/2024], ada banyak masukan yang kita terima. Nah, masukan-masukan itu dari pelaku usaha, dari aparat penegak hukum bahkan dari konsumen itu kita masukkan ke dalam keranjang untuk kita lakukan analisa,” tuturnya.

Baca Juga

Dia menjelaskan, Kemendag tengah berupaya agar penjualan Minyakita bisa sesuai dengan HET Rp15.700 per liter.

“Bukan hanya kita yang melakukan analisa. Kita bahkan meng-hire pihak-pihak anggota dalam universitas untuk melakukan kajian itu. Yang intinya adalah bagaimana caranya agar penjualan Minyakita itu sesuai HET,” ujarnya.

Lebih lanjut, meski harga Minyakita secara nasional masih melampaui HET, Iqbal mengeklaim harganya mengalami tren penurunan dibandingkan 2–3 bulan lalu. Dia juga bahkan membandingkan harga Minyakita di awal tahun sempat berada di level Rp17.100–Rp17.200 per liter secara nasional.

“Itu sudah ada penurunan 2 sekian persen. Kita bandingkan. Lihat pembandingannya dong. Kalau kita berbicara mahal kan lihat pembanding bulan lalu atau 3 bulan yang lalu. Nggak signifikan memang penurunan, tapi terjadi penurunan,” ujarnya.

Jika menengok Panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (20/8/2025) pukul 18.55 WIB, harga rata-rata Minyakita di tingkat konsumen mencapai Rp17.506 per liter secara nasional. Secara nasional, harganya naik 11,5% dari HET Rp15.700 per liter.

Jika ditelusuri lebih jauh, harga Minyakita termahal terjadi di Papua Tengah yang tembus Rp19.500 per liter atau melompat 24,2% dari HET.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
19 menit yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev
Premium
49 menit yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Minyak Goreng Langka di Tengah Produksi Sawit Melimpah, Prabowo: Sungguh Aneh

Minyak Goreng Langka di Tengah Produksi Sawit Melimpah, Prabowo: Sungguh Aneh

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Harga Minyakita di 441 Daerah Masih Mahal di Atas HET Rp15.700 per Liter

Harga Minyakita di 441 Daerah Masih Mahal di Atas HET Rp15.700 per Liter

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Kemendag Ungkap Penyebab Harga Minyakita Mahal di Atas HET

Kemendag Ungkap Penyebab Harga Minyakita Mahal di Atas HET

Harga Pangan Hari Ini Kamis (12/6): Beras Mahal, Cabai & Bawang Kompak Turun

Harga Pangan Hari Ini Kamis (12/6): Beras Mahal, Cabai & Bawang Kompak Turun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?
Properti
11 menit yang lalu

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun
Jasa & Niaga
31 menit yang lalu

Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem
Jasa & Niaga
50 menit yang lalu

Kopdes Merah Putih Bakal Tiru Alfamart Cs Pakai Satu Sistem

Polri Temukan 30.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya
Energi & Tambang
56 menit yang lalu

Polri Temukan 30.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya

Kemendag Blak-blakan Mau Revisi HET Minyakita, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kemendag Blak-blakan Mau Revisi HET Minyakita, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

2

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

3

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

4

Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

5

AS Perluas Tarif Baja dan Aluminium, 400 Produk Konsumen Terdampak