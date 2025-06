Harga Minyakita di 441 Daerah Masih Mahal di Atas HET Rp15.700 per Liter

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata harga Minyakita secara nasional berada di level harga yang tinggi yakni Rp17.325 per liter pada pekan keempat Juni 2025. Angka tersebut melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, setidaknya terdapat 441 kabupaten/kota dengan harga Minyakita yang masih di atas HET pada pekan keempat Juni 2025. Data tersebut berdasarkan SP2KP per 26 Juni 2025 dengan 493 amatan kabupaten/kota.

“Ada 441 kab/kota dengan harga Minyakita masih di atas Rp15.700 per liter,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

Secara terperinci, Amalia menyebut bahwa di Pulau Jawa setidaknya terdapat sekitar 104 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter.

Kabupaten/kota itu diantaranya Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Rp18.000 per liter, Kota Jakarta Barat Rp17.824 per liter, Kabupaten Tasikmalaya Rp17.794 per liter, Kota Jakarta Pusat Rp17.694 per liter, dan Kabupaten Bekasi Rp17.657 per liter.

Kemudian di luar Pulau Jawa, terdapat sebanyak 337 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di atas HET. Kabupaten/kota tersebut diantaranya Kabupaten Pegunungan Bintang Rp50.000 per liter, Kabupaten Puncak Jaya Rp45.000 per liter, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Lanny Jaya Rp35.000 per liter, dan Kabupaten Tolikara Rp31.500 per liter.

Sementara itu, Amalia menyebut bahwa setidaknya sekitar 52 kabupaten/kota dengan Minyakita di bawah Rp15.700 per liter.

Secara terperinci, di Pulau Jawa terdapat sebanyak 14 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah Rp15.700 per liter, diantaranya Kabupaten Blitar Rp15.500 per liter, Kabupaten Probolinggo Rp15.565 per liter, dan Kabupaten Temanggung Rp15.600 per liter.

Sementara kabupaten lainnya berada di level Rp15.700 per liter seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Pekalongan.

Kemudian di luar Pulau Jawa sebanyak 38 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah Rp15.700 per liter. Kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Batam Rp15.500 per liter.

Kemudian Kota Pare Pare, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan harga Minyakita Rp15.500 per liter.

Lalu Kabupaten Sidenreng Rappang Rp15.508 per liter, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp15.700 per liter, dan Kabupaten Tanah Datar dengan harga Minyakita Rp15.700 per liter.