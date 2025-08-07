Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Berikut foto-foto Presiden Prabowo Subianto pertama kali naik kereta cepat Whoosh ke Bandung untuk kunjungan kerja, disambut hangat oleh warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menjajal moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh untuk melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung Rabu (6/8/2025) malam, Prabowo tidak menggunakan pesawat maupun helikopter, melainkan Kereta Cepat Whoosh yang saat ini lazim digunakan masyarakat umum.

Berdasarkan keterangan BPMI Setpres, Presiden tiba di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur sekitar pukul 19.30 WIB. Ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo langsung menuju lantai dua untuk memindai tiket di portal masuk sebelum naik ke peron di lantai tiga.

Di sana, kereta dengan nomor perjalanan G1057 telah siap diberangkatkan pada pukul 20.00 WIB menuju Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya.

Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto.

Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

Sekadar informasi, Prabowo akan memberikan sambutan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Berikut foto-foto Presiden Prabowo Naik Whoosh untuk Pertama Kali

Sumber: BPMI Setpres RI