Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Berikut foto-foto Presiden Prabowo Subianto pertama kali naik kereta cepat Whoosh ke Bandung untuk kunjungan kerja, disambut hangat oleh warga.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:18
Share
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev
Presiden Prabowo Subianto menaiki moda transportasi publik Kereta Cepat Whoosh saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025) malam. BPMI Sekretariat Presiden/Laily Ratchev

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menjajal moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh untuk melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat. 

Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung Rabu (6/8/2025) malam, Prabowo tidak menggunakan pesawat maupun helikopter, melainkan Kereta Cepat Whoosh yang saat ini lazim digunakan masyarakat umum.

Berdasarkan keterangan BPMI Setpres, Presiden tiba di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur sekitar pukul 19.30 WIB. Ditemani oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo langsung menuju lantai dua untuk memindai tiket di portal masuk sebelum naik ke peron di lantai tiga. 

Di sana, kereta dengan nomor perjalanan G1057 telah siap diberangkatkan pada pukul 20.00 WIB menuju Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya. 

Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto. 

Baca Juga

Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

Sekadar informasi, Prabowo akan memberikan sambutan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia  (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Berikut foto-foto Presiden Prabowo Naik Whoosh untuk Pertama Kali 

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Sumber: BPMI Setpres RI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Daftar Saham Pilihan JP Morgan Agustus 2025 di Asean: ANTM Bertahan
Premium
2 menit yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan Agustus 2025 di Asean: ANTM Bertahan

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau
Premium
29 menit yang lalu

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Prabowo Puji Airlangga dan Sri Mulyani Berkat Nego Tarif Trump Jadi 19%

Prabowo Puji Airlangga dan Sri Mulyani Berkat Nego Tarif Trump Jadi 19%

Kala Prabowo Salip Capaian Jokowi yang Membuat Ekonom Terperangah

Kala Prabowo Salip Capaian Jokowi yang Membuat Ekonom Terperangah

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

Danantara Siap Bereskan Utang Kereta Cepat WHOOSH, Ini Respons Menteri Rosan

Danantara Siap Bereskan Utang Kereta Cepat WHOOSH, Ini Respons Menteri Rosan

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif
Transportasi & Logistik
28 menit yang lalu

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
18 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan
Ekonomi
42 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?
Manufaktur
47 menit yang lalu

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

4

Daftar Sektor Prioritas Penerima Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

5

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Rencana Renovasi Gerai LPPF
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

4

Daftar Sektor Prioritas Penerima Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

5

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini