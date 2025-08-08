Bisnis Indonesia Premium
Pengusaha Real Estat Resah Premanisme Ganggu Investasi Sektor Properti

Premanisme mengancam investasi properti di Indonesia, kata DPP REI. Aksi ormas di Pondok Indah terkait sengketa tanah mengganggu stabilitas industri.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:01
Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI Adri Istambul Lingga Gayo (tengah) dan Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk. Husin Widjajakusuma (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza
Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI Adri Istambul Lingga Gayo (tengah) dan Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk. Husin Widjajakusuma (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) menegaskan bahwa aksi premanisme dapat mengganggu keberlangsungan investasi di sektor properti Tanah Air.

Adri Istambul Lingga Gayo selaku Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI menyayangkan adanya tindakan unjuk rasa organisasi masyarakat (ormas) ke kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan yang dikelola PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) pada Rabu (6/8/2025) lalu. 

“DPP REI mengajak seluruh pihak untuk menghormati supremasi hukum dan tidak menciptakan preseden buruk yang dapat merugikan iklim investasi di sektor properti nasional,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).

Dia menyampaikan, sektor real estat tak hanya berkontribusi kepada negara dengan setoran pajak, tetapi juga menaungi 150 industri dan sekian banyak tenaga kerja.

Menurutnya, stabilitas industri properti nasional tak seharusnya diganggu oleh aksi yang mengganggu ketertiban umum dan di luar prosedur hukum.

“Kami tetap menghargai kalau memang ada persoalan-persoalan hukum, tetapi harus berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya, jangan berdasarkan opini maupun premanisme. Ini sangat-sangat kita sayangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Direktur MKPI Husin Widjajakusuma mengatakan bahwa aksi dari ormas tersebut berkaitan dengan klaim terhadap tanah eigendom verponding no. 6431 seluas 9,74 hektare (ha) yang dikelola perseroan untuk pembangunan kawasan Pondok Indah sejak 1973 lalu.

Menurutnya, Metropolitan Kentjana telah melalui prosedur legal yang absah dalam pengelolaan tanah tersebut sejak 17 September 1973, dengan adanya perjanjian kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta yang saat itu melalui Otorita Pondok Pinang.

“Jadi, prosedur yang kita lakukan benar, karena ini perusahaan kan bukan main-main, bukan perusahaan yang kecil-kecil. Apalagi kami [perusahaan] Tbk,” katanya.

Dalam perkembangannya, MKPI juga menghadapi berbagai gugatan hukum dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris, khususnya atas tanah eigendom verponding no. 6431 itu.

Namun, putusan pengadilan baik pidana, perdata hingga PTUN maupun surat kepolisian dan kejaksaan disebut telah menguatkan posisi kepemilikan perseroan atas tanah yang disengketakan.

Sebelumnya, sekelompok massa ormas GRIB Jaya yang mengaku mewakili ahli waris Toton Cs melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Golf Pondok Indah.

Lembaga Pembela Hukum (LPH) GRIB Jaya dalam suratnya menyatakan bahwa PT Metropolitan Kentjana berada di pihak yang kalah dalam gugatan di tingkat kasasi. Hal tersebut berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No.55/PK/TUN/2003 tanggal 22 September 2004.

Selain itu, LPH GRIB Jaya menyebut PT Metropolitan Kentjana telah mengajukan PK dan hasilnya ditolak. Atas dasar itu, ahli waris mengklaim berhak melakukan penguasaan fisik objek atau lahan tersebut.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Denis Riantiza Meilanova


