Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

DPP REI turut menanggapi aksi penggerudukan ormas GRIB Jaya ke Golf Pondok Indah milik PT Metropolitan Kentjana (MKPI).
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 12:32
Share
Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI Adri Istambul Lingga Gayo (tengah) dan Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk. Husin Widjajakusuma (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza
Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI Adri Istambul Lingga Gayo (tengah) dan Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk. Husin Widjajakusuma (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) buka suara perihal adanya organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya yang menggeruduk Golf Pondok Indah milik PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI).

Adri Istambul Lingga Gayo selaku Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI menjelaskan bahwa tindakan ormas yang mengaku mewakili ahli waris atas tanah eigendom verponding no. 6431 merupakan bentuk tekanan yang mengganggu ketertiban umum.

Padahal, MKPI disebut sepenuhnya memiliki legalitas atas kepemilikan tanah dengan berbagai putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris telah diproses melalui jalur hukum, termasuk Pengadilan Negeri, PTUN, hingga Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali, dan semuanya dimenangkan oleh PT Metropolitan Kentjana,” kata Adri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dengan demikian, dia menyatakan bahwa tidak ada lagi proses hukum yang terbuka terkait sengketa ini.

Adri juga menyampaikan bahwa Grup Pondok Indah telah memenuhi kewajiban secara hukum dan moral dalam pengelolaan kawasan terkait.

Baca Juga

Dia lantas menyebut bahwa tekanan pihak eksternal termasuk gangguan ormas semacam ini dapat menjadi preseden buruk yang merugikan iklim investasi di sektor properti nasional.

REI pun berharap kepada pemangku kepentingan terkait agar turut menjaga stabilitas industri properti, sekaligus agar masyarakat menaati ketentuan hukum yang berlaku.

“REI menyampaikan dukungan penuh terhadap PT Metropolitan Kentjana dan akan terus mengawal agar seluruh anggotanya mendapatkan perlindungan yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, unjuk rasa berlangsung di kawasan Golf Pondok Indah pada Rabu (6/8/2025) oleh sekelompok massa organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya yang mengaku mewakili ahli waris Toton Cs.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan bahwa kelompok massa tersebut melangsungkan orasi untuk menuntut hak atas tanahnya, lantas membantah bahwa telah terjadi bentrokan.

“Pengunjuk rasa kan melakukan orasi. Tidak ada ribut atau bentrok. Aman terkendali,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index
Premium
8 menit yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)
Premium
38 menit yang lalu

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Historia Bisnis: Kala Ciputra Siapkan Suksesi Kepemimpinan di Pembangunan Jaya

Historia Bisnis: Kala Ciputra Siapkan Suksesi Kepemimpinan di Pembangunan Jaya

Pengelola Pondok Indah (MKPI) Tebar Dividen Rp421,94 Miliar

Pengelola Pondok Indah (MKPI) Tebar Dividen Rp421,94 Miliar

Pengelola Pondok Indah Mall (MKPI) Guyur Dividen Rp690,28 Miliar, Cek Jadwalnya

Pengelola Pondok Indah Mall (MKPI) Guyur Dividen Rp690,28 Miliar, Cek Jadwalnya

Murdaya Poo, Property Tycoon Behind PIM and JIExpo

Murdaya Poo, Property Tycoon Behind PIM and JIExpo

EMITEN PROPERTI : Membedah Stabilitas Kinerja MKPI

EMITEN PROPERTI : Membedah Stabilitas Kinerja MKPI

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO

Pengembang Soroti Iklim Investasi Agar Program 3 Juta Rumah Prabowo Tercapai

Pengembang Soroti Iklim Investasi Agar Program 3 Juta Rumah Prabowo Tercapai

Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara
Properti
6 menit yang lalu

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

AS Cabut Tarif Ganda, Jepang Tunggu Kepastian Pemangkasan Bea Mobil

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?
Ekonomi
1 jam yang lalu

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan
APBN
2 jam yang lalu

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025
Infrastruktur
3 jam yang lalu

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

4

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

4

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara