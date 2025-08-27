Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Vietnam Cabut Monopoli Emas, Bank dan Perusahaan Bisa Masuk Pasar

Vietnam mengakhiri monopoli emas, membuka pasar bagi bank dan perusahaan untuk impor, ekspor, dan produksi emas, meningkatkan pasokan dan menekan harga.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:01
Share
Tumpukan emas batangan di Inggris. / Bloomberg-Chris Ratcliffe
Tumpukan emas batangan di Inggris. / Bloomberg-Chris Ratcliffe
Ringkasan Berita
  • Vietnam mengakhiri monopoli negara atas impor, ekspor, dan produksi emas, memungkinkan bank dan perusahaan untuk memasuki pasar dengan persetujuan bank sentral.
  • Perusahaan dan bank komersial harus memenuhi persyaratan modal tertentu untuk mendapatkan lisensi, sementara impor emas mentah harus memiliki kemurnian minimal 99,5%.
  • Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan, menekan harga domestik yang lebih tinggi dari pasar global, dan mengurangi praktik penyelundupan emas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Vietnam resmi membuka pasar emasnya dengan mengakhiri monopoli negara atas impor, ekspor, dan produksi emas, langkah yang diperkirakan akan meningkatkan pasokan sekaligus mempersempit selisih harga domestik dengan pasar global.

Berdasarkan dekret terbaru yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (27/8/2025), perusahaan maupun bank komersial yang memperoleh persetujuan dari bank sentral dapat memproduksi emas batangan. 

Bank Sentral Vietnam juga berwenang mengeluarkan izin impor emas mentah serta perdagangan emas batangan lintas negara. Sebelumnya, seluruh aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh negara.

Dalam sistem baru, perusahaan harus memiliki modal terdaftar minimal 1 triliun dong, sedangkan bank komersial diwajibkan memiliki 50 triliun dong untuk bisa memperoleh lisensi. 

Selain itu, impor emas mentah wajib memiliki kadar kemurnian minimal 99,5% dan hanya boleh digunakan untuk tujuan legal seperti produksi batangan dan perhiasan.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam pada Mei lalu menegaskan ketidakfleksibelan pasar emas domestik yang tidak sejalan dengan dinamika global telah berdampak negatif pada ekonomi. Dia menyerukan reformasi untuk membuka pasar, meningkatkan pasokan, dan menekan praktik penyelundupan lintas batas.

Baca Juga

Pham Luu Hung, Kepala Ekonom SSI Securities Corp, dalam sebuah catatan menuturkan hal ini merupakan perubahan yang sangat penting bagi Vietnam. Menurutnya, kebijakan ini menandai pergeseran dari model yang sepenuhnya dikendalikan negara menuju pasar yang lebih transparan, kompetitif, dan efisien.

Harga emas global sempat mencetak rekor pada April 2025 akibat lonjakan permintaan dari bank sentral dan investor, mendorong minat besar di Asia termasuk Vietnam. Negara tersebut memiliki ikatan panjang dengan emas sebagai penyimpan nilai, setelah puluhan tahun dilanda perang, revolusi, dan gejolak ekonomi.

Namun, harga emas di Vietnam kerap jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional meskipun pemerintah berulang kali memerintahkan bank sentral untuk menstabilkan pasar. 

Data dari Saigon Jewelry Co pada Rabu (27/8/2025) mencatat, harga emas domestik tercatat 128 juta dong (US$4.857) per tael, satuan lokal yang digunakan Vietnam. Angka tersebut setara dengan US$4.028 per troy ounce, jauh di atas harga spot global sekitar US$3.377. 

Adapun, Saigon Jewelry Co adalah satu-satunya produsen emas bayangan legal di bawah sistem monopoli Vietnam. Menurut data World Gold Council, permintaan emas konsumen di Vietnam mencapai 55,3 ton pada 2024, naik dari 39,8 ton pada 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
5 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
35 menit yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

BYD and Vinfast Encounter Barriers to EV Investment

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Isu Gender, Atlet Voli Vietnam Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025

Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

Pertumbuhan Ekonomi Asean+3 Diramal Melemah ke 3,8% pada 2025 Imbas Tarif AS

Pertumbuhan Ekonomi Asean+3 Diramal Melemah ke 3,8% pada 2025 Imbas Tarif AS

Vietnam Lobi Pengusaha AS demi Tekan Tarif Trump

Vietnam Lobi Pengusaha AS demi Tekan Tarif Trump

Menko Airlangga Berharap RI Dapat Tarif Lebih Rendah daripada Vietnam

Menko Airlangga Berharap RI Dapat Tarif Lebih Rendah daripada Vietnam

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Istana Imbau Demo Ojol Tertib

Istana Imbau Demo Ojol Tertib

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
8 menit yang lalu

Aset Desa & Pemerintah yang Nganggur Bakal Dipakai Kopdes Merah Putih

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat
Transportasi & Logistik
12 menit yang lalu

Departing Seats per Capita RI Tertinggal di Asean, Boeing: Butuh Tambahan 600 Pesawat

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun
Manufaktur
17 menit yang lalu

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina
Energi & Tambang
27 menit yang lalu

Bahlil Soal Kelangkaan BBM di Shell dan Vivo: Negara Hadir, Ada Pertamina

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Smelter Gangguan, Freeport Tunggu Evaluasi ESDM soal Ekspor Konsentrat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

2

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

DJP Buka-bukaan Alasan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Turun

5

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan