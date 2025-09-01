Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI

AHY memperingatkan bahwa demo destruktif dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi RI, mengganggu proyek infrastruktur seperti Giant Sea Wall.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 00:01
Share
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pengembangan Kewilayahan Agus Harimuti Yudhoyono saat menjadi pembicara kunci di acara Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8)./Bisnis-Hendri Asworo
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pengembangan Kewilayahan Agus Harimuti Yudhoyono saat menjadi pembicara kunci di acara Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8)./Bisnis-Hendri Asworo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti dampak aksi demonstrasi yang terlalu destruktif  dan berkepanjangan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menegaskan, demonstrasi yang belakangan terjadi dikhawatirkan akan menghambat laju investasi yang masuk ke dalam negeri. Pasalnya, pemerintah sendiri saat ini tengah gencar menjaring kerja sama investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

"Sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan juga confidence atau kepercayaan diri dari semua pihak termasuk ketika kita berharap menghadirkan investasi," jelasnya kepada awak media di Cikeas, Minggu (31/8/2025).

AHY menekankan, calon investor yang akan menanamkan modalnya tentu mempertimbangkan ekosistem dan stabilitas Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan portofolio investasi berjalan baik.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk dapat bersatu padu menurunkan gejolak politik yang beberapa hari belakangan membuncah.

"Ini [dampak demonstrasi] akan terkait juga dengan infrastruktur. Salah satu upaya kita adalah menghadirkan investasi. Ekonomi bisa tumbuh jika salah satu elemen yang penting, yaitu investasi tadi bisa juga tumbuh," tambahnya.

Baca Juga

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah menjajakan sejumlah proyek infrastruktur untuk dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Salah satunya, yakni proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang dicanangkan akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dalam mendatangkan investasi untuk membangun Giant Sea Wall.

"Kami ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah," kata AHY saat ditempuh di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Sementara pada tahap awal, AHY mengungkap pihaknya bersama dengan Badan Otorita Pantura akan segera merumuskan peta jalan atau roadmap pembangunan Giant Sea Wall.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : M. Nurhadi Pratomo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital
Premium
2 jam yang lalu

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
5 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ibas Wakili AHY Rapat dengan Prabowo, Demokrat Dukung Tunjangan DPR Dievaluasi

Ibas Wakili AHY Rapat dengan Prabowo, Demokrat Dukung Tunjangan DPR Dievaluasi

AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

AHY: Badan Otorita Pantura Bakal Cari Investor Giant Sea Wall

Badan Otorita Pantura Rancang Rodmap Proyek Giant Sea Wall

Badan Otorita Pantura Rancang Rodmap Proyek Giant Sea Wall

AHY: Pembangunan Megaproyek Giant Sea Wall Utamakan Skema KPBU

AHY: Pembangunan Megaproyek Giant Sea Wall Utamakan Skema KPBU

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Update Pembersihan Lokasi Terdampak Demo di Jakarta Minggu (31/8)

Update Pembersihan Lokasi Terdampak Demo di Jakarta Minggu (31/8)

Pabrik Pengolahan Kelapa di Banyuasin senilai Rp500 Miliar Groundbreaking Akhir 2025

Pabrik Pengolahan Kelapa di Banyuasin senilai Rp500 Miliar Groundbreaking Akhir 2025

Raksasa Konstruksi Asal China Jajaki Investasi Pembangunan Jembatan Babin

Raksasa Konstruksi Asal China Jajaki Investasi Pembangunan Jembatan Babin

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!
Energi & Tambang
26 menit yang lalu

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI
Infrastruktur
34 menit yang lalu

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Sinyal Aliansi China-India di Tengah Tekanan Tarif Trump

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Menhub: Halte Transjakarta-Stasiun MRT yang Dirusak Oknum Demo Mulai Diperbaiki

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

5

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

3

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

4

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

5

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh