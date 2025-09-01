Bisnis Indonesia Premium
Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi per 1 September 2025. Berikut daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina:
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 00:10
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (1/1/2025)/Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (1/1/2025)/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 September 2025. Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina sebagian mengalami penurunan.

Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, dikutip Senin (1/9/2025), harga Pertamax di Jakarta tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya, yakni tetap Rp12.200 per liter. Harga Pertamax di Pertashop juga tetap dibanderol Rp12.100 per liter.

Harga BBM keluaran terbaru Pertamina, Pertamax Green 95, juga tidak berubah atau tetap dipatok Rp13.000 per liter.

Sementara itu, BBM nonsubsidi lainnya mengalami penurunan harga. Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.100 per liter. BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) tersebut mengalami penurunan sebesar Rp100 per liter dibandingkan Agustus 2025 yang dipatok Rp13.200 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp250 menjadi Rp13.600 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.850 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp13.850 per liter atau turun Rp300 dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp14.150 per liter.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan.

Pertamina menyatakan, penyesuaian harga BBM ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 September 2025:

  • Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
  • Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
  • Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter
  • Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter
  • Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter
  • Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter
  • Pertamina Dex (CN 53): Rp13.850 per liter

*Berlaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova

