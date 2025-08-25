Bisnis Indonesia Premium
BPS: Harga Minyakita di 413 Wilayah Melambung, Tertinggi Rp50.000 per Liter

Harga Minyakita di 413 wilayah naik, tertinggi Rp50.000/liter, melebihi HET Rp15.700. Kenaikan terbesar di luar Jawa, tren menurun 0,05% dari Juli 2025.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:07
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sebanyak 413 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita pada pekan ketiga Agustus 2025. Harga Minyakita tertinggi mencapai Rp50.000 per liter.

Secara nasional, rata-rata harga Minyakita masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter pada pekan ketiga Agustus 2025, meski sudah dalam tren menurun 0,05% dibandingkan Juli 2025 yang pernah mencapai Rp17.276 per liter.

Pada pekan ketiga Agustus 2025, rata-rata dari harga minyak goreng Minyakita adalah Rp17.268 per liter. Untuk diketahui, HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan 413 kabupaten/kota dari 493 amatan kabupaten/kota mengalami kenaikan harga per 23 Agustus 2025. Angka ini merujuk pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag).

“Dengan amatan kabupaten/kota, terdapat 413 kabupaten/kota yang harga Minyakitanya masih di atas harga HET,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Amalia mengungkap, kenaikan harga Minyakita mayoritas terjadi di luar Pulau Jawa yang mencapai 323 kabupaten/kota. Adapun, harga Minyakita termahal tembus di level Rp50.000 per liter di kabupaten Pegunungan Bintang.

Sisanya, sebanyak 90 kabupaten/kota di Pulau Jawa melampaui HET Minyakita. Data menunjukkan, kabupaten Lamongan menjadi daerah dengan kenaikan Minyakita tertinggi yang mencapai Rp17.357 per liter.

Sementara itu, sebanyak 80 kabupaten/kota dari 493 amatan kabupaten/kota sudah berada di bawah dan sesuai dengan HET Minyakita pada pekan ketiga Agustus 2025.

Secara terperinci, 28 kabupaten/kota di Pulau Jawa merupakan wilayah dengan harga Minyakita yang sudah sama atau di bawah HET. Sementara itu, sebanyak 52 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dengan harga Minyakita sudah sesuai atau di bawah HET.

“Seperti di Pulau Jawa di kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Pamekasan, kabupaten Indramayu, dan sebagainya. Kalau di luar Pulau Jawa ada di kabupaten Majene, kabupaten Sidenreng Rappang, kota Pare Pare, kota Palopo,” tandasnya.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

DPR Beberkan Poin Perubahan RUU Haji dan Umrah, Termasuk Pembentukan Kementerian Haji
Jasa & Niaga
3 menit yang lalu

DPR Beberkan Poin Perubahan RUU Haji dan Umrah, Termasuk Pembentukan Kementerian Haji

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru
APBN
3 menit yang lalu

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Prabowo Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut, AHY Jadi Dewan Pengarah
Infrastruktur
7 menit yang lalu

Prabowo Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut, AHY Jadi Dewan Pengarah

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
5 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan
Infrastruktur
16 menit yang lalu

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan

Kebutuhan Domestik Terhadap Biodiesel Tinggi, Eropa Berpotensi Tak Kebagian
Manufaktur
20 menit yang lalu

Kebutuhan Domestik Terhadap Biodiesel Tinggi, Eropa Berpotensi Tak Kebagian

