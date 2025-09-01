Harga BBM Shell, BP, Vivo Mayoritas Naik Per 1 September, Ini Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell, BP, dan Vivo mengalami perubahan per Senin (1/9/2025). Adapun harga BBM di SPBU swasta itu mayoritas naik untuk September ini.

Perinciannya, harga BBM Shell V-Power kini dipatok Rp13.140 per liter. Harga itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai Rp13.050 per liter. Kemudian, Shell V-Power Nitro+ dipatok Rp13.300 per liter pada September ini, Harga itu naik dari bulan lalu yang senilai Rp13.230 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.130 per liter pada September ini, sedangkan harga Shell Super tak mengalami perubahan, yakni masih dipatok Rp12.580 per liter.

Seperti Shell, mayoritas harga BBM di SPBU BP juga naik. Tercatat, harga BP Ultimate kini dipatok Rp13.120, naik dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp13.050 per liter.

Berikutnya, harga BP 92 kini dipatok Rp12.610 per liter. Harga itu naik dibanding bulan lalu yang senilai Rp12.550 per liter. Di sisi lain, harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.140 per liter pada September ini.

Tak ketinggalan, harga BBM di SPBU Vivo juga mayoritas naik. Perinciannya, harga Revvo 90 naik dari Rp12.490 menjadi Rp12.530 per liter. Lalu, Revvo 92 naik dari Rp12.580 per menjadi Rp12.610 per liter. Kemudian, Revvo 95 naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.140 per liter.

Sementara itu, harga Diesel Primus Plus turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.140 per liter.

Daftar harga BBM Shell, BP, dan Vivo per 1 September 2025:

1. Shell

Shell Super: Rp12.580 per liter

Shell V-Power: Rp13.140 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp14.130 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp13.300 per liter

2. BP

BP Ultimate: Rp13.120 per liter

BP 92: Rp12.610 per liter



BP Ultimate Diesel: Rp14.140 per liter

3. Vivo