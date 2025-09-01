Seluruh Layanan Transjakarta Beroperasi Hari Ini, Tapi Ada Pengalihan Rute

Transjakarta kembali beroperasi penuh pada 1 September 2025 setelah kerusuhan, namun beberapa rute dialihkan karena perbaikan fasilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan bahwa seluruh layanan Bus Rapid Transit (BRT) telah beroperasi seluruhnya pada Senin (1/9/2025) pagi. Namun, terdapat sejumlah pengalihan rute imbas perbaikan fasilitas.

“Seluruh layanan Transjakarta beroperasi penuh melayani pelanggan,” tulis Transjakarta dalam unggahan X @PT_Transjakarta, Senin (1/9/2025).

Sebelumnya, terdapat sekitar 75 rute layanan Transjakarta yang berhenti operasi usai terjadi kericuhan dan pembakaran sejumlah halte.

Mulai pagi ini, Transjakarta beroperasi normal, tetapi terdapat pengalihan rute. Misalnya, rute 1F Stasiun Palmerah—Bundaran Senayan yang saat ini mengalami perubahan titik permberhentian dan untuk sementara tidak melayani Halte Senayan Bank DKI dan Bundaran Senayan. Pengguna dapat naik melalui bus stop Bundaran Senayan 2 dan turun di bus stop Bundaran Senayan 1.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi massa yang berujung ricuh pada Jumat (29/8/2025) malam, mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta hingga stasiun MRT hangus terbakar.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Sabtu (30/8/2025) siang, beberapa halte Transjakarta di sepanjang jalur Senayan hingga Sudirman, Jakarta Pusat tampak terbakar dan hancur di sejumlah bagian.

Sederet halte Transjakarta yang hangus terbakar di antaranya yaitu Halte Bundaran Senayan, Halte Senayan Bank DKI, hingga Halte Polda Metro Jaya. Kondisi ini jelas mengakibatkan operasional Transjakarta terhenti.

Selain itu, beberapa halte non-BRT yang berada di sisi jalan di kawasan Senayan-Sudirman juga terpantau hancur. Terlihat para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga sedang membersihkan sisa-sisa puing dan serpihan kaca di halte tersebut.

Berikut pengalihan rute Transjakarta pagi ini, Senin (1/9/2025):

Rute 2A: Pulo Gadung - Rawa Buaya saat ini mengalami pengalihan rute sementara tidak melayani Halte Senen Toyota Ranga untuk kedua arah.

Rute 1F: Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan saat ini mengalami perubahan titik perhentian sementara tidak melayani Halte Senayan Bank DKI dan Bundaran Senayan. Pelanggan dapat naik melalui Bus Stop Bundaran Senayan 2 dan turun di Bus Stop Bundaran Senayan 1.

Rute 1B: St. Palmerah - Transpport HUB Dukuh Atas saat ini mengalami perubahan rute sementara tidak melayani Halte Gerbang Pemuda arah Pluit dan melayani Bus stop Senayan JCC 2.

Rute T31: Blok M - PIK 2 saat ini mengalami modifikasi lintasan sementara tidak melayani Halte Masjid Agung s/d Senayan Bank DKI dan arah PIK 2 melayani Halte Kali Grogol.

Layanan Mikrotrans JAK 24: Pulo Gadung - Senen mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Polres Jakarta Pusat. Sementara arah Pulogadung tidak melayani bus stop Polres Jakarta Pusat.

Koridor 6: Ragunan - Galunggung saat ini kembali normal melayani pelanggan di Halte Warung Jati.

Koridor 9: Pinang Ranti - Pluit saat ini sudah beroperasi normal kembali tanpa pengalihan.

Rute 6V: Ragunan - Senayan Bank DKI saat ini beroperasi normal namun melayani pada Bus stop GBK 2 dikarenakan Halte Senayan Bank DKI dan Bundaran Senayan masih dalam perbaikan.

Koridor 4: Pulo Gadung - Galunggung di Halte Pasar Rumput dan Halimun saat ini sudah beroperasi normal kembali melayani pelanggan tanpa pengalihan.

Koridor 1: Blok M - Kota saat ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya perbaikan fasilitas pada beberapa Halte. Sementara tidak melayani Halte Polda Metro Jaya, Senayan Bank DKI, Bundaran Senayan dan Masjid Agung.

Rute 5C: Cililitan - Juanda saat ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya perbaikan Halte Kramat Sentiong. Sementara tidak melayani Halte Kramat Sentiong untuk kedua arah.