Diadukan Krakatau Posco, KADI Selidiki Baja China Perkara Dumping

KADI selidiki dumping baja China atas permohonan Krakatau Posco, fokus pada impor HRC dari Wuhan Iron & Steel. Pihak terkait diberi kesempatan berpartisipasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Antidumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan praktik menjual barang di luar negeri lebih murah dari harga normalnya di negara asal atas produk baja China.

Dalam pengumuman hari ini, Senin (1/9/2025), KADI akan memulai penyelidikan antidumping terhadap produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan hot rolled coils (HRC) asal Wuhan Iron & Steel (Group) Co sejak Senin, 1 September 2025.

Seri HRC yang diselidiki diselidiki termasuk dalam pos tarif HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.20; 7208.39.30; 7208.39.40; 7208.39.90; 7208.90.10; 7208.90.20; dan 7208.90.90 sesuai Buku Tarif Kebapeanan Indonesia 2022

Ketua KADI Frida Adiati menjelaskan penyelidikan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 serta sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata cara penyelidikan antidumping.

“Penyelidikan antidumping terhadap impor produk dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Krakatau Posco,” kata Frida dalam pengumuman di Bisnis Indonesia.

Produk HRC yang termasuk dalam penyelidikan tercatat dalam 18 pos tarif HS sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022, di antaranya HS 7208.10.00, 7208.25.00, hingga 7208.90.90.

Sejalan dengan dimulainya penyelidikan, KADI juga telah menyampaikan kuesioner, salinan permohonan yang bersifat tidak rahasia, serta pengumuman resmi kepada pihak-pihak berkepentingan yang tercantum dalam permohonan.

Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapan, masukan, maupun permintaan dengar pendapat.

Frida menambahkan, KADI juga membuka ruang partisipasi bagi pihak berkepentingan lain yang belum menerima pemberitahuan resmi. “Pihak yang ingin berpartisipasi dapat menyampaikan secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman,” ujarnya.