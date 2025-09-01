Bisnis Indonesia Premium
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo per 1 September, Mana Termurah?

Harga BBM Pertamina turun per 1 September 2025, sedangkan harga BBM Shell, BP, dan Vivo mayoritas naik. Berikut perinciannya.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 07:45
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo mengalami perubahan per Senin (1/9/2025) ini. Pertamina menurunkan harga sebagian besar BBM besutan mereka, sedangkan harga BBM di SPBU swasta mayoritas naik untuk September ini.

Mengutip laman resmi MyPertamina, harga Pertamax Turbo kini dipatok Rp13.100 per liter. Harga BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) turun sebesar Rp100 per liter dibandingkan Agustus 2025 yang dipatok Rp13.200 per liter.

Selanjutnya, harga Dexlite mengalami penurunan sebesar Rp250 menjadi Rp13.600 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.850 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp13.850 per liter atau turun Rp300 dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp14.150 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax di Jakarta tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya, yakni tetap Rp12.200 per liter. Harga Pertamax di Pertashop juga tetap dibanderol Rp12.100 per liter.

Harga BBM keluaran terbaru Pertamina, Pertamax Green 95, juga tidak berubah atau tetap dipatok Rp13.000 per liter.

Adapun, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tidak mengalami perubahan atau tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Di sisi lain, harga BBM di SPBU swasta mayoritas naik seperti Shell, BP dan Vivo per 1 September 2025.

Perinciannya, harga BBM Shell V-Power kini dipatok Rp13.140 per liter. Harga itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai Rp13.050 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Nitro+ dipatok  Rp13.300 per liter pada September ini, Harga itu naik dari bulan lalu yang senilai Rp13.230 per liter, sedangkan harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.130 per liter pada September ini. Sementara, harga Shell Super tak mengalmi perubahan, yakni masih dipatok Rp12.580 per liter.

Seperti Shell, mayoritas harga BBM di SPBU BP juga naik. Tercatat, harga BP Ultimate kini dipatok Rp13.120, naik dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp13.050 per liter.

Berikutnya, harga BP 92 kini dipatok Rp12.610 per liter. Harga itu naik dibanding bulan lalu yang senilai  Rp12.550 per liter. Di sisi lain, harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.140 per liter pada September ini.

Tak ketinggalan, harga BBM di SPBU Vivo juga mayoritas naik. Perinciannya, harga Revvo 90 naik dari Rp12.490 menjadi Rp12.530 per liter. Lalu, Revvo 92 naik dari Rp12.580 per menjadi Rp12.610 per liter. Kemudian,  Revvo 95 naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.140 per liter.

Sementara itu, harga Diesel Primus Plus turun dari Rp14.380 menjadi Rp14.140 per liter.

Berikut daftar harga BBM terbaru per 1 September 2025:

1. Pertamina

  • Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
  • Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
  • Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter
  • Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter
  • Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter
  • Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter
  • Pertamina Dex (CN 53): Rp13.850 per liter

2. Shell

  • Shell Super: Rp12.580 per liter
  • Shell V-Power: Rp13.140 per liter
  • Shell V-Power Diesel: Rp14.130 per liter
  • Shell V-Power Nitro+: Rp13.300 per liter

3. BP

  • BP Ultimate: Rp13.120 per liter
  • BP 92: Rp12.610 per liter
  • BP Ultimate Diesel: Rp14.140 per liter

4. Vivo

  • Revvo 90: Rp12.530 per liter
  • Revvo 92: Rp12.610 per liter
  • Revvo 95: Rp13.140 per liter
  • Diesel Primus Plus: Rp14.140 per liter 

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Fitri Sartina Dewi

