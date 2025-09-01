Bisnis Indonesia Premium
Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

Xi Jinping dan Narendra Modi sepakat mempererat kerja sama di tengah tekanan tarif AS, dengan membuka penerbangan langsung India-China.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 06:13
Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Tianjin, China, di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Minggu, (31/8/2025)/Reuters/India PM Office
Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Tianjin, China, di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Minggu, (31/8/2025)/Reuters/India PM Office

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat memperdalam kerja sama di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.

Dalam pertemuan di Tianjin, di sela-sela KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Modi mengumumkan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara. 

Dia menegaskan hubungan bilateral dalam setahun terakhir lebih stabil setelah pasukan dari kedua pihak mundur dari titik gesekan di perbatasan. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke China dalam tujuh tahun terakhir.

Adapun, Xi menekankan pentingnya kedua negara melihat hubungan dari ketinggian strategis dan perspektif jangka panjang. Dia juga menyerukan penguatan multilateralisme dan lebih banyak demokrasi dalam hubungan internasional. Menurut Xi, situasi global saat ini penuh dinamika dan kekacauan. 

“Sudah tepat bagi China dan India menjadi tetangga bersahabat, mitra yang saling mendukung, serta menjadikan naga dan gajah menari bersama," jelasnya dikutip dari Bloomberg, Senin (1/9/2025).

KTT Tianjin kali ini menyoroti visi Xi tentang tata kelola global di tengah upayanya membangun kemitraan yang menyaingi tatanan dunia yang dipimpin AS. Pertemuan ini juga mempertemukan para pemimpin politik dari Rusia, India, Pakistan, dan Iran di meja yang sama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, menjadikannya pertemuan terbesar SCO.

Pertemuan dilakukan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington. Pekan lalu, AS resmi mengenakan tarif 50% atas produk India sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia yang dinilai membantu pendanaan perang Moskow di Ukraina. 

India membela hubungan dagangnya dengan Rusia dan menyebut langkah Presiden Trump itu sebagai tindakan “tidak adil” yang mengancam eksportir India. Tahun lalu, India mengekspor barang senilai US$87 miliar ke AS.

Pertemuan Xi-Modi terjadi setelah terobosan diplomatik langka pada Agustus lalu, ketika Beijing dan New Delhi sepakat menjajaki penentuan garis perbatasan yang disengketakan. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal menuju dialog setelah bertahun-tahun ketegangan militer.

India dan China berbagi perbatasan sepanjang 3.488 kilometer tanpa garis demarkasi jelas. Bentrokan pada Juni 2020 menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade dan merusak hubungan kedua negara.

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump
Ekonomi Global
19 menit yang lalu

Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

Pedagang Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Pasca-Demo Ricuh di Berbagai Daerah
Jasa & Niaga
53 menit yang lalu

Pedagang Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Pasca-Demo Ricuh di Berbagai Daerah

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus
Jasa & Niaga
5 jam yang lalu

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI
Infrastruktur
6 jam yang lalu

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

