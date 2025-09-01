Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pedagang Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Pasca-Demo Ricuh di Berbagai Daerah

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut, harga bahan pokok tetap stabil meski ada demo ricuh di berbagai wilayah.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 05:40
Share
Pedagang menata beras di salah satu agen beras di Tangerang Selatan, Banten. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pedagang menata beras di salah satu agen beras di Tangerang Selatan, Banten. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memastikan harga bahan pokok tetap stabil meskipun aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan pecah di berbagai daerah beberapa hari terakhir. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, hal tersebut seiring pasokan bahan pokok saat ini dalam kondisi yang aman. 

"Seperti beras, kalau beredarnya banyak dan melimpah tentu akan terjadi distorsi harga ya. Walaupun kami melihat harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Meski demikian, Ikappi meminta agar laju harga pangan tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah memanasnya gejolak politik nasional.

Dia berpesan pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan bahan pokok dan distribusi bahan pokok tidak terkendala untuk dapat menjaga harga tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi.

"Kami harapkan dari pemerintah agar ketersediaan bahan pokok kemudian pendistribusian bahan pokok tetap dilakukan secara merata dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi khususnya di tempat-tempat publik seperti pasar tradisional tetap terjaga," tambahnya.

Baca Juga

Reynaldi memproyeksikan, dalam beberapa pekan ke depan, harga pangan akan melanjutkan tren penurunan. Hal itu terjadi lantaran adanya penurunan permintaan pada sejumlah komoditas.

Di samping itu, pada September hingga Oktober pada umumnya merupakan periode di mana permintaan terhadap bahan pokok tidak terlalu tinggi. Peningkatan permintaan diperkirakan baru akan terjadi pada periode Desember jelang pergantian tahun.

"Karena di bulan-bulan ini bulan yang sudah otomatis secara ilmu ekonomi harga pasti turun karena permintaannya juga tidak meningkat. Mengenai ketersediaan juga ini perlu diperhatikan hati-hati karena surplus beras harus tetap dijaga ketersediaannya sampai di penghujung tahun 2025 ini," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, harga rata-rata nasional sebagian besar komoditas pangan turun pada akhir pekan ini, Minggu (31/8/2025). 

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 2,23% menjadi Rp15.796 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Beras medium juga turun 2,93% ke angka Rp13.667 per kg, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun tipis 0,54% menjadi Rp12.530 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
34 menit yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Pergerakan Harga Emas Memasuki September 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kendalikan Inflasi Pangan, Riau Perkuat Kerja Sama dengan Daerah Kabupaten dan Kota

Kendalikan Inflasi Pangan, Riau Perkuat Kerja Sama dengan Daerah Kabupaten dan Kota

Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

Simak Kontribusi Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Bahan Pokok di Daerah 3TP

Simak Kontribusi Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Bahan Pokok di Daerah 3TP

Isu Ekonomi dan Korupsi Picu Penurunan Kepuasan Kinerja Pemerintah

Isu Ekonomi dan Korupsi Picu Penurunan Kepuasan Kinerja Pemerintah

Kementan Sebut Urban Farming Bisa Bantu Jaga Inflasi

Kementan Sebut Urban Farming Bisa Bantu Jaga Inflasi

Tekan Inflasi, Pemkot Malang Lakukan Subsidi Pangan

Tekan Inflasi, Pemkot Malang Lakukan Subsidi Pangan

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini

Pemko Pekanbaru Upayakan Pangan Murah Lewat Strategi Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pedagang Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Pasca-Demo Ricuh di Berbagai Daerah
Jasa & Niaga
22 menit yang lalu

Pedagang Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Pasca-Demo Ricuh di Berbagai Daerah

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus
Jasa & Niaga
5 jam yang lalu

Bulog Jual Beras SPHP dengan Harga Khusus

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!
Energi & Tambang
5 jam yang lalu

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI
Infrastruktur
6 jam yang lalu

AHY Wanti-Wanti Imbas Demo Destruktif ke Investasi RI

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel
Ekonomi Global
6 jam yang lalu

Laba Raksasa Migas Rusia Anjlok Akibat Harga dan Rubel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

3

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

4

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

5

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

3

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

4

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

5

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!