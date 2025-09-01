Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PMI Manufaktur RI Naik ke Level 51,5 pada Agustus 2025

PMI Manufaktur Indonesia naik ke 51,5 pada Agustus 2025, menandakan ekspansi setelah empat bulan kontraksi.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 07:54
Share
Karyawan pabrik tengah merakit mobil Hyundai di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI)./Bisnis-Rizqi Rajendra
Karyawan pabrik tengah merakit mobil Hyundai di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI)./Bisnis-Rizqi Rajendra

Bisnis.com, JAKARTA — Kegiatan manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dalam laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 51,5 pada Agustus 2025 atau ekspansi dari bulan sebelumnya 49,2. 

Adapun, PMI Manufaktur sebelumnya telah mengalami kontraksi dalam empat bulan terakhir. Produktivitas pada Agustus meningkat pertama kalinya sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7. 

Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti mengatakan pada pertengahan triwulan ketiga 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan kembali pada kondisi operasional untuk pertama kali dalam lima bulan. 

“Perusahaan mencatat pertumbuhan baru pada output dan pesanan baru, dengan pesanan ekspor mencatat kenaikan tercepat dalam hampir dua tahun,” kata Bhatti dalam laporan terbarunya pada Senin (1/9/2025). 

Adapun, ekspansi Agustus ini didorong oleh peningkatan baik pada produksi maupun volume pesanan baru. Menanggapi hal ini, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian dan jumlah tenaga kerja pada pertengahan triwulan ketiga untuk menyesuaikan kebutuhan produksi tambahan. 

Industri juga menambah stok pembelian, tetapi inventaris barang jadi menurun karena digunakan untuk memenuhi pesanan.

Baca Juga

Di sisi lain, penguatan dolar AS dilaporkan mendorong kenaikan harga barang impor, berkontribusi pada peningkatan biaya input secara signifikan. Perusahaan merespons dengan menaikkan harga output pada laju tercepat sejak bulan Juli 2024.

Hal ini juga terlihat dari langkah perusahaan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pembelian untuk menyesuaikan permintaan dan kebutuhan produksi, sekaligus memanfaatkan stok barang jadi yang ada untuk menyelesaikan pesanan. 

Perusahaan juga berharap pertumbuhan output dapat berlanjut dalam waktu dekat, seiring menguatnya optimisme terhadap prospek tahun mendatang.

"Inflasi biaya tetap solid pada bulan Agustus, meskipun turun pada tingkat terendah dalam lima tahun terakhir,” imbuhnya. 

Namun demikian, perusahaan memilih untuk meneruskan kenaikan beban biaya kepada klien guna melindungi margin, dengan harga output naik pada laju tertinggi sejak bulan Juli 2024.

Ke depannya, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih dinilai masih prospektif bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Tingkat optimisme tergolong kuat dan meningkat dibanding bulan Juli, meskipun masih di bawah rata-rata jangka panjang. 

Tak hanya itu, sentimen positif didukung oleh harapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik, mendorong peluncuran produk baru. Harapan bahwa daya beli pelanggan akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan output.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD
Premium
1 jam yang lalu

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
2 jam yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Sederet Jurus Pemerintah Atasi Pelemahan Kinerja Manufaktur

Sederet Jurus Pemerintah Atasi Pelemahan Kinerja Manufaktur

Kadin Proyeksi Pesanan Produk Manufaktur Melambat Kuartal III/2025

Kadin Proyeksi Pesanan Produk Manufaktur Melambat Kuartal III/2025

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif
Ekonomi
12 menit yang lalu

Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

PMI Manufaktur RI Naik ke Level 51,5 pada Agustus 2025
Manufaktur
16 menit yang lalu

PMI Manufaktur RI Naik ke Level 51,5 pada Agustus 2025

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo per 1 September, Mana Termurah?
Energi & Tambang
26 menit yang lalu

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo per 1 September, Mana Termurah?

Harga BBM Shell, BP, Vivo Mayoritas Naik Per 1 September, Ini Daftarnya
Energi & Tambang
51 menit yang lalu

Harga BBM Shell, BP, Vivo Mayoritas Naik Per 1 September, Ini Daftarnya

Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

3

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

4

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

5

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

2

Mal Grand Indonesia Tetap Ramai Pengunjung Usai Aksi Demo di Jakarta Ricuh

3

Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi, Bisa Dilalui Dua Arah

4

Harga BBM SPBU Pertamina Turun per 1 September 2025, Cek Daftarnya!

5

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut