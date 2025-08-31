Bisnis Indonesia Premium
Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

Harga pangan nasional turun pada 31/8/2025, termasuk beras, jagung, cabai, daging, dan minyak goreng, sementara ikan kembung sedikit naik.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:43
Pedagang melayani pembeli di salah satu pasar di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pedagang melayani pembeli di salah satu pasar di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional sebagian besar komoditas pangan turun pada akhir pekan ini, Minggu (31/8/2025). 

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 2,23% menjadi Rp15.796 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Beras medium juga turun 2,93% ke angka Rp13.667 per kg, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun tipis 0,54% menjadi Rp12.530 per kg.

Lebih lanjut, jagung peternak tercatat turun 3,78% menjadi Rp6.240 per kg, diikuti kedelai biji kering impor yang turun 0,54% menjadi Rp10.713 per kg, dan bawang merah yang turun 8,73% menjadi Rp42.229 per kg.

Bawang putih bonggol terpantau turun 7,52% menjadi Rp35.149 per kg. Cabai merah keriting turun 7,21% ke angka Rp38.460 per kg, cabai merah besar turun 11,86% menuju Rp36.506 per kg, sementara cabai rawit merah lebih murah 12% menjadi Rp39.343 per kg.

Selain itu, daging sapi murni turun 0,16% menjadi Rp134.593 per kg, diikuti daging ayam ras yang turun 3,5% menjadi Rp34.632 per kg. Telur ayam ras pun turun 2,7% menjadi Rp28.580 per kg.

Sementara itu, gula konsumsi turun 1,80% menjadi Rp17.953, garam konsumsi juga turun 2,87% menjadi Rp11.445 per kg. Tepung terigu curah turun 3,81% menjadi Rp9.443, sementara tepung terigu kemasan turun 4,28% menjadi Rp12.557.

Minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing turun 4,05% dan 2,44% menjadi Rp20.037 dan Rp17.099 per liter, sementara Minyakita turun 2,78% menjadi Rp17.044.

Komoditas daging kerbau segar lokal turun 3,60% menjadi Rp136.071 per kg, sedangkan daging kerbau beku impor turun 1,06% menjadi Rp103.512.

Tak hanya itu, ikan bandeng juga turun 7,09% menjadi Rp32.207 per kg, sebagaimana ikan tongkol yang turun 3,39% menjadi Rp33.486 per kg.

Di sisi lain, komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah ikan kembung yang naik tipis 0,06% menjadi Rp41.667 per kg.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Mia Chitra Dinisari

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner
Ekonomi
1 jam yang lalu

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025

