Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

Harga pangan 23/8: Beras turun, daging sapi dan ikan naik. Beras premium turun 1,42% jadi Rp16.006/kg, daging sapi naik 0,33% jadi Rp135.208/kg.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:23
Pedagang memotong daging sapi di salah satu pasar di Jakarta, Kamis (16/1/2024)/Bisnis/Himawan L Nugraha IMPOR DAGING SAPI TURUN
Pedagang memotong daging sapi di salah satu pasar di Jakarta, Kamis (16/1/2024)/Bisnis/Himawan L Nugraha IMPOR DAGING SAPI TURUN
Ringkasan Berita
  • Harga rata-rata beras nasional mengalami penurunan, dengan beras premium turun 1,42% menjadi Rp16.006 per kg dan beras medium turun 1,79% menjadi Rp14.065 per kg.
  • Beberapa komoditas pangan lainnya seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, telur, gula, garam, tepung terigu, dan minyak goreng juga mengalami penurunan harga.
  • Harga daging sapi murni dan beberapa jenis ikan seperti ikan kembung dan ikan tongkol mengalami kenaikan, dengan daging sapi murni naik 0,33% menjadi Rp135.208 per kg.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional komoditas pangan utama yakni beras kompak turun pada akhir pekan ini, Sabtu (23/8/2025). Namun, harga daging sapi murni hingga ragam jenis ikan bergerak naik.

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 1,42% menjadi Rp16.006 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Beras medium juga turun 1,79% ke angka Rp14.065 per kg, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun tipis 0,02% menjadi Rp12.584 per kg.

Lebih lanjut, jagung peternak tercatat turun 2,72% menjadi Rp6.378 per kg, diikuti kedelai biji kering impor yang turun 0,07% menjadi Rp10.766 per kg, dan bawang merah yang turun 12,31% menjadi Rp43.152 per kg.

Bawang putih bonggol terpantau turun 5,91% menjadi Rp35.667 per kg. Cabai merah keriting turun 7,36% ke angka Rp37.884 per kg, cabai merah besar melandai 3,79% menuju Rp39.611 per kg, sementara cabai rawit merah lebih murah 3,6% menjadi Rp44.476 per kg.

Daging ayam ras turut termasuk dalam komoditas yang harganya menurun tipis, yakni 0,10% menjadi Rp35.342 per kg. Telur ayam ras pun turun 0,6% menjadi Rp29.137 per kg.

Sementara itu, gula konsumsi turun 1,08% menjadi Rp17.970, garam konsumsi juga turun 0,67% menjadi Rp11.493 per kg. Tepung terigu curah turun 0,66% menjadi Rp9.666, sementara tepung terigu kemasan turun 1,53% menjadi Rp12.773.

Minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing turun 2,79% dan 1,02% menjadi Rp20.275 dan Rp17.342 per liter, sementara Minyakita turun 1,27% menjadi Rp17.279.

Komoditas daging kerbau segar lokal turun 2,87% menjadi Rp137.500 per kg, sedangkan daging kerbau beku impor turun tipis 0,15% menjadi Rp105.174. Ikan bandeng juga turun 2,45% menjadi Rp33.897 per kg.

Di sisi lain, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain sapi murni yang meningkat 0,33% menjadi Rp135.208 per kg. Ikan kembung naik 0,52% menjadi Rp41.852 per kg, sementara ikan tongkol naik 0,70% ke angka Rp34.895 per kg.

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

