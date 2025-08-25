Bisnis Indonesia Premium
Harga Pangan Hari Ini (25/8): Cabai Rawit Merah Makin Pedas

Mayoritas harga pangan naik awal pekan ini, dengan cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi sebesar 11,49%.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:12
Pedagang memilah cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (5/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pedagang memilah cabai merah dan cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (5/2/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan naik pada Senin (25/8/2025) ini. Harga pangan yang mengalami kenaikan, seperti cabai rawit merah, beras medium, daging, telur, hingga jagung.

Melansir Tabel Harga Nasional Pangan Pokok & Strategis Badan Pangan Nasional, kenaikan harga paling tinggi yakni cabai rawit merah. Tercatat, harga cabai rawit merah kini dipatok Rp29.644 per kg. Angka ini naik 11,49% dibanding pekan lalu yang senilai Rp26.588 per kg.

Kemudian, harga beras medium penggilingan kini dipatok Rp13.395 per kg. Harga tersebut naik 1,03% dibanding pekan lalu yang senilai Rp13.258 per kg.

Selanjutnya, harga gabah kering panen (GKP) tingkat penggilingan kini dipatok Rp8.152 per kg. Angka tersebut naik 1,18% dibanding pekan lalu yang senilai Rp8.057 per kg.

Lalu, harga jagung pipilan kering naik 7,95% dari Rp5.485 pada pekan lalu menjadi Rp5.921 per kg hari ini.

Berikutnya, harga daging sapi (hidup) kini dipatok Rp53.500 per kg. Angka ini naik 2,85% dibanding pekan lalu yang senilai Rp52.016 per kg.

Daging ayam ras pedaging (hidup) juga naik 7,15% dari Rp20.386 pada pekan lalu, menjadi Rp21.844 per kg. Senada, harga telur ayam ras juga naik 0,58% dari Rp24.657 menjadi Rp24.800 per kg.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas pangan lainnya turun. Komoditas itu seperti beras premium, bawang merah, hingga cabai merah besar.

Perinciannya, harga beras premium penggilingan kini dipatok Rp14.453 per kg. Angka ini turun 0,82% dibanding pekan lalu yang senilai Rp14.572 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada GKP tingkat petani. Tercatat, harga GKP tingkat petani turun turun 3,37% dari Rp6.882 pada pekan lalu menjadi Rp6.650 per kg hari ini.

Lalu, harga bawang merah kini dipatok Rp31.200 per kg. Angka ini pun turun 2,1% dibanding pekan lalu yang senilai Rp31.869 per kg.

Berikutnya, harga cabai merah keriting dipatok Rp22.100 per kg. Harga ini turun 7,1% dibanding pekan lalu yang senilai Rp23.790 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah besar turun 10,71% dari Rp22.398 pada pekan lalu menjadi Rp20.000 per kg hari ini.

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

