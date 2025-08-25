Bisnis Indonesia Premium
Kekayaan Didit Herdiawan yang Dilantik Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

Didit Herdiawan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pantura oleh Presiden Prabowo, memiliki kekayaan Rp104,5 miliar, mayoritas berupa tanah di Jakarta Selatan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:32
Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Senin (25/8/2025). Didit sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Kabinet Merah Putih Prabowo. - Dok. Instagram.
Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Senin (25/8/2025). Didit sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Kabinet Merah Putih Prabowo. - Dok. Instagram.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (Pantura) pada hari ini, Senin (25/8/2025). Nantinya, Badan Otorita itu akan mengawal rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Didit sendiri bukan orang baru di lingkaran Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Sebelum dilantik menjadi Kepala Otorita Pantura Jawa, Didit merupakan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan atau Wamen KKP sejak 21 Oktober 2025.

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak awal menjabat sebagai Wamen KP pihaknya melaporkan kepemilikan harta kekayaan mencapai Rp104,5 miliar pada 6 Desember 2024.

Mayoritas asetnya berupa tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan dengan total mencapai Rp101,5 miliar. 

Kemudian, Didit juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar, Dan harta bergerak lainnya sebesar Rp275 juta. Di samping itu, Didit juga tercatat memiliki kas dan setaria kas senilai Rp1,08 miliar.

Secara terperinci, berikut daftar harta kekayaan milik Didit Herdiawan yang tembus Rp104,5 miliar.

Tanah dan Bangunan (Rp101,5 miliar)

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1880 m2/300 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp24.015.240.000 

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2037 m2/500 m2 di Jakarta Selatan, warisan Rp50.919.125.000 

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1290 m2/500 m2 di Jakarta Selatan, warisan Rp17.575.670.000 

4. Tanah Seluas 662 m2 di Jakarta Selatan, warisan Rp4.609.506.000  

5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/60 m2 di Jakarta Selatan, warisan Rp1.536.417.000 

6. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/42 m2 di Jakarta Selatan, warisan Rp2.848.254.000

Alat Transportasi dan Mesin (Rp1,65 miliar)

1. Mitsubishi Pajero Tahun 2019, hasil sendiri Rp400.000.000 

2. Toyota Fortuner Tahun 2024, hasil sendiri Rp650.000.000 

3. Toyota Alphard Tahun 2018, hasil sendiri Rp600.000.000

Harta Bergerak Lainnya (Rp275 juta)

Kas dan Setara Kas (Rp1,08 Miliar)

Hutang (Rp0)

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Deretan Konglomerat yang Masih Punya Tunggakan BLBI, Total Rp33,7 Triliun!
Ekonomi
10 menit yang lalu

Deretan Konglomerat yang Masih Punya Tunggakan BLBI, Total Rp33,7 Triliun!

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?
Pajak
24 menit yang lalu

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
33 menit yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Anomali Harga Beras Terus Melambung Meski Stok Melimpah
Jasa & Niaga
43 menit yang lalu

Anomali Harga Beras Terus Melambung Meski Stok Melimpah

Kereta Cepat Whoosh Alami Gangguan Hari Ini, KCIC Ungkap Biang Keroknya
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Kereta Cepat Whoosh Alami Gangguan Hari Ini, KCIC Ungkap Biang Keroknya

