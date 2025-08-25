Bisnis Indonesia Premium
Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

Lima negara, termasuk Kanada dan Rusia, siap investasi proyek PLTN di Indonesia. Pemerintah masih menelaah proposal sesuai kebutuhan energi dan regulasi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:15
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir./Bisnis - Puspa Larasati
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir./Bisnis - Puspa Larasati
Ringkasan Berita
  • Lima negara asing, termasuk Kanada dan Rusia, menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.
  • Pemerintah Indonesia sedang mempelajari proposal dari negara-negara tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional dan regulasi internasional.
  • Rencana pembangunan PLTN telah dimasukkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, dengan dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 MW direncanakan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 5 negara asing telah menyampaikan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. 

“Beberapa negara sudah kita identifikasi, ada sekitar 4 atau 5 negara yang berminat mengembangkan tenaga nuklir di Indonesia. Sekarang proposalnya sedang dipelajari,” katanya usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bahlil menyebutkan, dua negara yang sudah terkonfirmasi menjajaki kerja sama adalah Kanada dan Rusia.

“Salah satunya Kanada, ya Rusia juga. Sudah ketemu,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Bahlil, masih menelaah setiap proposal yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional, aspek keselamatan, dan kepatuhan pada regulasi internasional. 

“Semua masih dipelajari,” tandas Bahlil.

Sekadar informasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyebut rencana pembangunan PLTN sudah dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

Dia menyebut bahwa sesuai dokumen tersebut, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 MW akan dibangun. Namun, Jisman menegaskan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan terburu-buru.

Penyebabnya, pemerintah perlu mematangkan regulasi, termasuk membentuk organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir dan BUMN harus dilibatkan agar pengelolaan tetap dalam kendali negara. 

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Rio Sandy Pradana

