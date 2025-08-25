Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

Prabowo Subianto melantik Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata sebagai Wakil Kepala Otorita Pantura Jawa. Berikut profilnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa pada hari ini Senin (25/8/2025).

Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita mendampingi Didit Herdiawan Ashaf yang ditunjuk menjadi Kepala Otorita Pantura.

Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.

Pada 2013, Suhajar juga sempat menjabat sebagai Rektor IPDN dengan masa periode kepemimpinan selama dua tahun (2013 - 2015).

Selain itu, Suhajar sendiri sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) periode 2022-2024.

Pria kelahiran 2 Mei 1964 itu juga sempat menduduki jabatan strategis lain seperti Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (2022 - 2023), Plh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (2021), Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan (2015 - 2022) hingga Pj. Gubernur Kepri (2021).

Lebih Lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk mantan anak buah Sri Mulyani yakni Darwin Trisna Djajawinata sebagai Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa. Di mana, Darwin sempat menjabat jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun, Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI periode 2019 - 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebagai Direktur Pengembangan Proyek & Jasa Konsultasi periode 2014-2019.

Selain itu, Darwin juga sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Jasa Konsultasi PT SMI (2012 - 2014), Direktur PT Independent Research & Advisory Indonesia (2008- 2011) dan Lead Advisor Komite Kebijakan Advisory Unit, Kementerian Perhubungan di bawah program AUSAID (2009-2011).

Tak hanya itu, Darwin juga sempat menjabat sebagai Spesialis Infrastruktur, Asian Development Bank Indonesia Resident Mission (2007-2008).

Adapun saat ini, Darwin diketahui menjabat sebagai dewan komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways.