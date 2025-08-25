Profil Didit Herdiawan yang Dilantik Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa

Didit Herdiawan yang kini menjabat sebagai Wamen KKP resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) pada hari ini, Senin (25/8/2025). Di mana, Didit sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Kabinet Merah Putih Prabowo.

Didit ditunjuk sebagainya Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.

Didit Herdiawan Ashaf sepanjang karirnya memang sempat menduduki sejumlah jabatan strategis. Mulai dari Asisten Operasi Panglima TNI, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), hingga Kepala Staf Umum TNI.

Pria kelahiran 13 September 1961 ini merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 1984. Dia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri III Teladan Jakarta (1976-1980) dan melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Master of Public Administration dan Master of Business Administration. Kemudian, Didit meraih gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor.

Riwayat Karier dan Jabatan

Didiet Herdiawan Ashaf memulai Karier militernya sebagainya Letnan Dua. Dedikasinya membawangya hingga menjabat sebagai Kapten dengan penugasan awal sebagai Perwira Divisi AKS di KRI Ngurah Rai-344 (1984).

Mengutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Didit juga sempat menduduki jabatan penting lainnya meliputi Palaksa di KRI Lambung Mangkurat-374 (1996) dan Komandan KRI Nuku-373 (2000).

Kemudian, dia juga sempat menjabat sebagai Ajudan Presiden RI (2004–2009), Kepala Staf Koarmabar (2010), Panglima Kolinlamil (2010–2011), dan Wakil Kepala Staf TNI AL (2014–2015). Puncak kariernya tercapai sebagai Kasum TNI (2015–2019) dan Irjen Kementerian Pertahanan (2019).

Selanjutnya, setelah mengakhiri masa jabatan militernya, Didit Herdiawan berperan sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Matra Laut dari 2019 hingga 2024. Hingga akhirnya Didit ditunjuk pada 21 Oktober 2025 menjabat sebagai Wakil Menteri KP Republik Indonesia.

Pengalamannya tersebut kini membawanya menjabat sebagainya Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.