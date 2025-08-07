Bisnis Indonesia Premium
Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi terbaru terkait dengan megaproyek Giant Sea Wall. Apa instruksinya?
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:45
Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi oleh Menteri PU Dodu Hanggodo (kanan) dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti (kiri) mengecek progres pembangunan proyek NCICD di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Pusat , Senin (4/11/2024)/Bisnis-Alifian Asmaaysi
Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi oleh Menteri PU Dodu Hanggodo (kanan) dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti (kiri) mengecek progres pembangunan proyek NCICD di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Pusat , Senin (4/11/2024)/Bisnis-Alifian Asmaaysi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Sidang Kabinet yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025.

AHY menyebut Presiden Prabowo secara langsung meminta agar pihaknya dapat segera menyempurnakan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

"Tadi Pak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun Giant Sea Wall," kata AHY usai melaksanakan Sidang Kabinet, Rabu (6/8/2025).

AHY menekankan, urgensi pembangunan Giant Sea Wall kian nyata, karena saat ini daerah di sekitar Pantai Utara Jawa (Pantura) terus mengalami penurunan muka tanah.

Menurutnya, kondisi itu tidak hanya membahayakan masyarakat yang terancam kehilangan hunian, melainkan juga akan mengancam kelangsungan industri yang ada di sekitar Pantura.

"Banyak sekali pusat industri, termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura dan ini sangat riskan, oleh karena itu ada urgensi," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, AHY juga mengaku bakal segera mencari sumber pendanaan guna merealisasikan rencana pembangunan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). 

Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025). 

Sejalan dengan hal itu, Prabowo berencana untuk membentuk badan otorita khusus yang bakal menangani pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall. Terlebih, dia memperkirakan bahwa pembangunan GSW bakal memakan waktu mencapai 15 tahun hingga 20 tahun.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan
Ekonomi
2 menit yang lalu
Ekonomi
2 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?
Manufaktur
7 menit yang lalu
Manufaktur
7 menit yang lalu

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
17 jam yang lalu
Manufaktur
17 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall
Infrastruktur
22 menit yang lalu

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

4

Daftar Sektor Prioritas Penerima Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

5

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

