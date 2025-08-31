Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

KAI Commuter memastikan operasional KRL Jabodetabek dan Basoetta normal pada 31/8/2025, dengan 1.030 dan 64 perjalanan, serta layanan di semua stasiun.

Bisnis.com, JAKARTA— KAI Commuter memastikan operasional Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta berjalan normal pada Minggu (31/8/2025).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, mengatakan pihaknya tetap mengoperasikan sebanyak 1.030 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta.

“Layanan naik dan turun pengguna dilayani di seluruh stasiun,” kata Joni dalam keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).

Dia menambahkan, hingga pukul 08.00 WIB pagi ini, layanan operasional berjalan normal. Aktivitas naik dan turun penumpang di seluruh stasiun juga terpantau kondusif dan lancar.

Selain itu, KAI Commuter tetap menyiagakan serta menambah jumlah petugas pengamanan di area stasiun guna mengantisipasi potensi gangguan yang bisa membahayakan perjalanan.

Joni mengatakan KAI Commuter juga tetap melakukan antisipasi rekayasa pola operasi jika terjadi kendala pada lintas. Selain itu pihaknya akan melakukan penyesuaian layanan perjalanan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta maupun pengguna.

Joni pun mengimbau seluruh pengguna dan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta merawat fasilitas publik.

“Selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun saat menggunakan Commuter Line,” tandas Joni.