Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

KAI Commuter memastikan operasional KRL Jabodetabek dan Basoetta normal pada 31/8/2025, dengan 1.030 dan 64 perjalanan, serta layanan di semua stasiun.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:28
Suasana peron Stasiun Tanah Abang, Jakarta yang mulai dipadati pemudik pada H-2 lebaran, Senin (8/4/2024). - Bisnis/Dwi Rachmawati
Suasana peron Stasiun Tanah Abang, Jakarta yang mulai dipadati pemudik pada H-2 lebaran, Senin (8/4/2024). - Bisnis/Dwi Rachmawati

Bisnis.com, JAKARTA— KAI Commuter memastikan operasional Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta berjalan normal pada Minggu (31/8/2025).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, mengatakan pihaknya tetap mengoperasikan sebanyak 1.030 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta.

“Layanan naik dan turun pengguna dilayani di seluruh stasiun,” kata Joni dalam keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).

Dia menambahkan, hingga pukul 08.00 WIB pagi ini, layanan operasional berjalan normal. Aktivitas naik dan turun penumpang di seluruh stasiun juga terpantau kondusif dan lancar.

Selain itu, KAI Commuter tetap menyiagakan serta menambah jumlah petugas pengamanan di area stasiun guna mengantisipasi potensi gangguan yang bisa membahayakan perjalanan.

Joni mengatakan KAI Commuter juga tetap melakukan antisipasi rekayasa pola operasi jika terjadi kendala pada lintas. Selain itu pihaknya akan melakukan penyesuaian layanan perjalanan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta maupun pengguna. 

Joni pun mengimbau seluruh pengguna dan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta merawat fasilitas publik.

“Selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun saat menggunakan Commuter Line,” tandas Joni.

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter
Transportasi & Logistik
18 menit yang lalu

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner
Ekonomi
1 jam yang lalu

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025

